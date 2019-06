Henrik Sass Larsen (S) er efter afslutningen på valgkampen blevet syg, og derfor sygemelder han sig, lyder det fra den lokale kredsformand. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Kredsformand om Sass-sygemelding: - Jeg er knust Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kredsformand om Sass-sygemelding: - Jeg er knust

Køge - 10. juni 2019 kl. 11:56 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er mediernes hårde dækning under valgkampens afsluttende dage og hans personlige valgresultat, der har betydet, at Henrik Sass Larsen (S) er blevet syg og nu må sygemelde sig.

Sådan lyder det fra Jesper Hesselberg Andersen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Køge-Lejre kredsen, hvor Henrik Sass Larsen i en lang årrække har stillet op.

- Valgresultatet er en del af det, og da Henrik (Sass Larsen, red.) samtidig så sig selv på forsiden af Ekstra Bladet dagen efter valget, gjorde det ham enormt ked af det, fortæller Jesper Hesselberg Andersen og uddyber:

- Det er prisen for at være en offentlig person og have et offentlig liv, og den pris vil han ikke betale.

Socialdemokratiet har flere gange under valgkampen været ude at sige, at Henrik Sass Larsen var frisk og klar til en ministerpost. Hvordan hænger det sammen med hans sygemelding i dag?

- Han er blevet syg. Afslutningen på valgkampen var decideret ondskabsfuld, og efter en lang valgkamp blev den sidste uge primært brugt på at sværte Henrik til, siger Jesper Hesselberg Andersen.

Hvad tænker du konkret på? - For eksempel Ekstra Bladets forside dagen efter valget, og BT havde også noget, så det har bare kørt derudad. Han er blevet syg, og derfor sygemelder han sig.

Hvordan har du det med, at han melder sig syg og ikke genopstiller?

- Det er jeg knust over. Det er godt, han sygemelder sig, men jeg er meget knust over, at han ikke genopstiller. Det er trist for Henrik personligt, at det er kommet dertil. Det er utrolig trist og tragisk, og jeg er sgu knust over, at han skal betale prisen med sit eget helbred, fortæller Jesper Hesselberg Andersen.

Hvad kommer det til at betyde for Socialdemokratiet?

- Det er et hårdt slag for os, både på landsplan og lokalt i Køge. Henrik har igennem 20 år været kandidat i Køge, og han kender sin lokalkreds godt, understreger kredsformanden og fortsætter:

- Jeg ved godt, at der siden efteråret har været mange negativt vinklede historier om Henrik og hans person, men hvis man ser ud over de 20 år, har hans virke i kredsen haft stor betydning. Det helt store var åbningen af Køge Nord Station. Det er kronen på værket, og der står Henrik på den bro og den bane.

Ifølge Jesper Hesselberg Andersen mødes kredsbestyrelsen i dag mandag for at drøfte situationen, ligesom medlemmerne skal involveres gennem en række møder inden sommerferien for at diskutere, hvordan man gør fremover.

relaterede artikler

OVERBLIK: Politiske kolleger ønsker Sass god bedring 10. juni 2019 kl. 11:27

Tanja Larsson er ikke i folketinget 10. juni 2019 kl. 11:21