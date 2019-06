Kredsformand for Sass: Vi har kørt en synlig lokal valgkamp

- Der er gået lidt sport i at sige, at Henrik ikke er i pressen. Folk skriver det selv på opslag, hvor han udtaler sig. Så det er noget, vi skal arbejde med, siger kredsformand for Socialdemokratiet Jesper Hesselberg Andersen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

06. juni 2019

Socialdemokratiet går tilbage i Køge Kommune på trods af, at partiet med Henrik Sass Larsen har et kendt ansigt som folketingskandidat og partiet også besidder borgmesterposten.

Socialdemokratiet opnår 22,8 procent i Køge Kommune. Det er en tilbagegang på 2,8 procentpoint.

- Der er også tilbagegang i Greve og i Roskilde. Jeg har en fornemmelse af, at der er noget her i området, som er anderledes end for eksempel på resten af Sjælland. Vi skiller os lidt ud, siger kredsformand for Socialdemokratiet i Køge-Lejre kredsen, Jesper Hesselberg Andersen.

Hvad tror du det skyldes?

- Der er mange ting, men også at SF både i Køge og Jacob Mark personligt har fået et rigtig godt valg. På den anden side af det politisk spektrum har Lars Løkke og Venstre også fået et rigtig godt valg. Der er mange partier, der har fået fremgang. Det vil vi så prøve at få næste gang. Køge er et hårdt sted at køre valgkamp, siger Jesper Hesselberg Andersen.

Ud over at være kredsformand har Jesper Hesselberg Andersen også stået for Henrik Sass Larsens kampagne.

Henrik Sass Larsen har fået hård kritik for at være usynlig i valgkampen Han var heller ikke at finde til Socialdemokratiets valgfest på Christiansborg i aftes. Hvor er han henne?

- Vi har kørt en rimelig synlig valgkamp her i kredsen på gader og stræder. Det er blevet dækket af flere medier. Så er der gået lidt sport i at sige, at Henrik ikke er i pressen. Folk skriver det selv på opslag, hvor han udtaler sig. Så det er noget, vi skal arbejde med, siger Jesper Hesselberg Andersen.

- Der går lige nogle timer, så sætter vi os ned, når vi har resultatet (af de personlige stemmer, red). Vi skal lige synke valgkampen ind, så kigger vi bagud på, hvordan er det gået og så kigger vi fremover.

Forventer du, at Henrik Sass bliver minister?

- Det tror jeg da, Det håber jeg, siger Jesper Hesselberg Andersen.

På landsplan fik Socialdemokratiet en meget lille tilbagegang målt i procent på 0,4 og opnår 25,9 procent af stemmerne. Det giver et enkelt mandat mere i Folketinget.

- Det er et dejligt resultat, der viser, at der er et klart fletal bag Mette Frederiksen. Det er det, vi har arbejdet på, og det er lykkes. Det er kæmpestort. Det er godt gået af blokken og godt gået af Socialdemokratiet.

- Nu går de i gang med at lave nogle forhandlinger om regering og regeringsgrundlaget. Det bliver en regering, der har klima med på en hel anden måde end den tidligere. Det bliver en regering, hvor børn og ældre, altså velfærden kommer til at fylde en del. Så tror jeg også, at vi kommer til at se nogle nye store satsninger for Danmark. Vi har foreslået en grøn fond på 20 milliarder kroner, som skal være med til at finde det nye vindmølleeventyr. Der har vi nogle forslag og de andre har også nogle forlag, siger Jesper Hesselberg Andersen.

- Så skal vi også finde et niveau for udlændingepolitikken. En ting er udlændingepolitikken og den anden er integrationspolitikken. Det er to forskellige ting. På integrationen kan man hurtigt blive enige om mange ting, mens udlændinge nok bliver lidt mere bøvlet. Men der er et intakt flertal uden for den røde blok. Der er stadig massivt flertal for den stramme udlændingepolitik, vurderer Jesper Hesselberg Andersen.

Kan I bruge resultatet af folketingsvalget til noget lokalt i forhold til byrådet?

- Det giver nogle indikationer på noget. Det er et øjebliksbillede, men det er to forskellige valg, der handler om forskellige ting. Folk stemmer meget forskelligt til folketingsvalg og kommunalvalg. De stemmer også i højere grad personligt til kommunalvalg, siger Jesper Hesselberg Andersen, der er gift med Køge Kommunes borgmester Marie Stærke (S).