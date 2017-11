Cykelslanger kan bruges til at lave dine helt egne smykker. Foto: Martin Håkan/CoverGanda.dk Foto: Martin Haakan / CoverGanda.dk

Kreativ lørdag: Smyk dig med cykelslanger

Køge - 24. november 2017 kl. 20:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt vil man ikke tænke over, at en cykelslange kan tjene et andet formål end at bringe én fra a til b, men på årets sidste Køge Billedskole bliver der rift om de brugte cykelslanger.

Børnene skal nemlig designe og producere smykker ud af brugte cykelslanger. Det kan være alt fra fingerringe, armbånd, hårelastikker eller noget helt fjerde. Det kan være til én selv eller én, som man har kær - måske som en julegave.

"Cykelslange som materiale er fantastisk at lave smykker af. Det har et fedt, rustikt udtryk, så det vil appellere til både drenge og piger at lave smykker i det rå gummi. Samtidig er det sjovt og nemt at arbejde med - og det kan bruges til mange forskellige typer smykker," siger Rikke Feld, der er billedkunstner. Hun vil være til stede til workshoppen og hjælpe med gode råd og vejledning, når børnene skal skabe deres helt egne smykker.

På workshoppen vil der være cykelslanger klar - sammen med knapper og andre pynteting, som man kan lade sig inspirere af til at skabe sine helt personlige smykker.

Den kreative workshop for børnene finder sted lørdag 25. november kl. 13-17 i Gule Hal, Strandpromenaden 1, Søndre Havn. Det er gratis at deltage, og man behøver ikke at melde sig til i forvejen. Det er bare at møde op.

Køge Billedskole er velbesøgt - både af store og små. De faste 10 workshops om året vil også løbe af stablen i 2018. Hver workshop har sit helt eget emne. Nogle workshops har nye temaer, andre er gentagelser af de mest succesrige workshops fra tidligere år.