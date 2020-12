Se billedserie Årets Kyndelmisse bliver ikke som det plejer, med en masse mennesker forsamlet i gaderne. Foto: Anders Ole Olsen

Kreativ Kyndelmisse trodser corona

Køge - 28. december 2020 kl. 18:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Kulturarrangementer har det svært i denne tid, hvor meget bliver aflyst. Derfor er der tænkt anderledes og kreativt i forhold til den traditionelle kulturnat i Køge, Kyndelmisse.

Det fortæller eventmanager Gavin Clarke, der er tovholder på årets arrangement:

- Mens vi grundet Covid-19 udmeldinger er nødt til at aflyse alle planlagte indendørs og udendørs aktiviteter i sidste øjeblik, arbejder vi nu ihærdigt på at gennemføre en Kyndelmisse 2021, som også kan opleves derhjemme. Vi skal starte næsten forfra og det bliver noget helt andet. Nu rækker kulturinstitutioner og de øvrige kulturaktører hånden ud til alle borgere på tværs af kommunen og skaber en mulighed for, at de kan få en Kyndelmisseoplevelse hjemmefra.

Han forklarer, at på nuværende tidspunkt er der flere aktiviteter ud på gaden og hjemme i stuerne i spil. Planen er blandt andet, at der skabes lysinstallationer, videoprojektioner og lanternebyer som placeres rundt om i byen.

Derudover produceres en Kyndelmisse-podcastserie, en cyklus af nærværende og overraskende Kyndelmisse-fortællinger som tager lytterne bag facaden hos de medvirkende aktører. En podcast som borgerne kan høre derhjemme på Kyndelmisseaften eller som kan anvendes som audio-walk når de går rundt i byen.

- Vi laver også en Kyndelmisse-skattejagt i byen for børnefamilier i samarbejde med Visit Køge, med en flot præmie og samarbejde med handelslivet omkring særlige Kyndelmissetilbud, fortæller Gavin Clarke.

Kyndelmisse går traditionelt ud på at samles om aktiviteter i byen, men i 2021 skal alle de øvrige aktiviteter nu laves i take-away formater, som kan tages med, eller opleves derhjemme.

- Det kan være i pakke-formater som udleveres enten inden eller på Kyndelmissedagen, for eksempel knæklys pakker, paint-to-go keramiklanterne sæt og andre krea-pakker som børnefamilier kan hente på kulturinstitutionerne og lave hjemme i deres stuer, siger Gavin Clarke og fortæller videre, at der vil være andre aktiviteter i overraskende formater, for eksempel, at der udloddes en mini udendørs præmiekoncert med vintertema som de heldige vindere kan overvære fra deres vindue eller balkon den 5. februar:

- Så husk at holde øje med Kyndelmisseannoncer i lokalaviserne i januar.

Eventmanageren understreger dog, at der stadig bliver arbejdet på, hvordan det helt færdige program til næste udgave af Kyndelmisse i Køge kommer til at se ud. Her vil der op til Kyndelmisse, der altid ligger den første fredag i februar, løbende blive meldt ud om de konkrete planer og hele programmet vil blive præsenteret, når det ligger klar den 15. januar.