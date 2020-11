Se billedserie Indehavere Frida Eyjolfsdottir og Malene Erkmann har god grund til smil. Foto: Henrik Førby Jensen

Krea-værksted rammer tidens trend

Køge - 26. november 2020 kl. 18:37 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Kreative fritidsaktiviteter er en trend, der for alvor har bidt sig fast og har fået ekstra medvind i en tid med corona. Det kan man mærke hos Fafla Mikroværksted, der for anden gang på tre et halvt år er flyttet for at få mere plads til de mange, der har lyst til at bruge værksted til at male keramik.

Søndag den 15. november slog værkstedet for første gang dørene op i Strædet nummer 3C, hvor der er mere end dobbelt så mange kvadratmeter end på den tidligere adresse i Nørregade.

- Vi er flyttet, fordi vi havde brug for mere plads og har et ønske om en ovn mere og bedre plads mellem folk, forklarer indehaver Frida Eyjolfsdottir.

- Vi har 12 borde og de er fyldt i weekenden - desuden kommer der en del i hverdagene. Det er noget nyt, at vi har åbent om mandagen og om tirsdagen - og om formiddagen, supplerer medejer Malene Erkmann.

Processen i værkstedet er enkel: I Fafla Mikroværksted kan du for eksempel vælge en kop, et fad eller en lille figur. Herefter beslutter du dig for, hvordan din keramik skal dekoreres.

Du kan måske lade dig inspirere af mønstre, popkultur eller andet i værkstedet. Du kan vælge mellem et hav af farver til at tegne eller male på din keramik med.

Når du er færdig, bliver genstanden glaseret og brændt og den kan hentes efter en uge til 10 dage i værkstedet.

Konceptet har ramt tidens trend og coronaens indtog har givet konceptet ekstra medvind, konstaterer Malene Erkmann.

- Vi kunne godt mærke, at folk var hjemme i sommerferien og så er det bare oppe i tiden at være sammen om at lave noget med hænderne, oplever hun.

- Og det er en rigtig god måde at være sammen på. Det er ren mindfullness. Man kan være sammen nogle timer uden nødvendigvis at snakke så meget sammen. Vi kan godt mærke, når folk er inde i de vigtige faser med deres ting - så bliver der helt stille, fortæller Frida Eyjolsdottir.

Der er lange traditioner for keramik i Køge. Fra 1892 til 1991 blev der på Hegnetslund Lervarefabrik i Herfølge produceret keramik i stor stil, mens keramik havde sin storhedstid.

Efter nogle årtier ude i kulden er keramik nu igen populært både at eje og lave. Flere og flere melder sig til de populære aftenskolekurser, men alle har nu mulighed for at kikke ind og tilbringe et par timer med familie eller venner i Fafla Mikroværksted.