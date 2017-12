Der er stiftet en forening, som vil oprette et medborgerhus i det gamle bibliotek, men foreløbig er der ingen penge til medborgerhuset. Det kritiserer Erik Swiatek (S) i skarpe vendinger. Foto: Bjørn Armbjørn

Krav om penge til medborgerhus

Køge - 02. december 2017 kl. 11:04 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvorfor er der ikke sat penge af på det nye budget til medborgerhuset i Bjæverskov, spørger Erik Swiatek (S), der har fulgt sagen tæt siden foråret, hvor flere partier i byrådet lovede at støtte et medborgerhus i Bjæverskov. Han husker, hvordan Kultur- og Idrætsudvalget så sent som i september 2017 anbefalede projektet med at bruge det gamle bibliotek i Bjæverskov til formålet og at det skulle tages med ved de igangværende budgetforhandlinger.

- Men af uransagelige årsager glemte formanden for udvalget, Anette Simoni (V), at få det med i forhandlingerne, siger han til DAGBLADET Køge og fortsætter:

- Denne behandling af borgerne i Bjæverskov er reelt set uværdig og nu må der turbo på. I foråret lovede Socialdemokratiet og jeg, at når først kræfterne til at drive et medborgerhus var til stedet ville vi kæmpe for at få medborgerhuset op at stå og det er sket, siger Erik Swiatek.

På spørgsmålet om, hvorfor der ikke er afsat øremærkede penge til medborgerhuset på Budget 2018 - 2021 forklarer Anette Simoni, at det blandt andet handler om dårlig timing op til budgetforhandlingerne. Hun understreger dog, at man nok skal finde penge til medborgerhuset.

- Jeg har altid bakket op om ideen og sagt, at jeg nok skulle finde pengene, hvis de beviste, at der er vilje til at skabe et medborgerhus. Nu ér interessen der og derfor er vi på vej til at finde pengene, så foreningen kan klare sig frem til næste budgetaftale, hvor medborgerhuset kan komme på, siger Anette Simoni.