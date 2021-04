Se billedserie Polarrævene er blevet voksne. Her bliver hannen kløet på maven af Marc Vogel. Foto: Kim Rasmussen

Krav om coronatest bekymrer dyrepark

Køge - 01. april 2021 kl. 06:38 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Indehaverne af Pangea Park frygter for dyreparkens overlevelse. De første dage med krav til gæsterne om, at de skal fremvise en negativ coronatest, tegner ikke godt for sæsonen, og dermed for indtjeningen, der skal holde dyrene i live i vintersæsonen, når der er lukket.

- Det er en omkring en tredjedel, der ikke har en test med, som vi er nødt til at sende over til et testcenter. Men de kommer ikke tilbage, for de bliver jo irriterede. Det er lidt tarveligt at give lov til at åbne på de vilkår, for vi får ikke nogen støtte, når vi må gerne åbne. Men folk kommer ikke. Der er ikke nogen, der foretager en impulshandling med at tage i dyrepark, når man skal have en test med, og impulskunder er tydeligvis en stor del af dem, der kommer her normalt, siger Dennis Netsov, der er indehaver af Pangea Park i Bjæverskov sammen med sin bror, Marc Vogel.

Pangea Park åbnede for sæsonen igen i lørdags efter at have været lukket ned på grund af coronarestriktioner. Men der har været langt færre mennesker, end der plejer at være i dyreparkens normalt populære åbningsdage.

- Vi har bare gået og ventet på, at vi kunne åbne, så vi kunne tjene nogle penge. Men hvis det fortsætter, som vi har åbnet, bliver det hårdt at få penge nok ind. Normalt er påsken en uge, hvor vi kan spare lidt op, men der er ikke nok mennesker, som det ser ud nu. Vi ved ikke, hvad det betyder. Vi er nødt til at se dagene an, for det bliver også bedre og bedre vejr, siger Dennis Netsov.

Undringen over kravet om en negativ test er særlig stor, fordi gæsterne stort set kun opholder sig udendørs i dyreparken.

- Vores indendørsfaciliteter må kun bruges som gennemgangsrealer, og til køb og salg af souvenirs og drikkevarer. Det er mærkeligt, at man skal vise test for at komme her, hvor man er udendørs, men ingenting for at komme i Bilka, siger Dennis Netsov og sukker.

- Det er hårdt, konstaterer han.

- Vi håber på, at folk vænner sig til at skulle møde op med en test lige som, de har gjort med mundbind. Det er blevet en helt normal ting for folk at have på.

Påsken, men også sommersæsonen, er væsentlig for dyreparken, fordi de også har udgifter til at passe dyrene i vintersæsonen, når der er lukket. I år er det et særligt problem, fordi Pangea Park også mistede omsætning på grund af restriktionerne sidste år.

- Hvis det ikke bliver bedre, end det er nu, bliver det et kæmpe problem til vinter. Så har vi ikke den fornødne omsætning for at kunne drive stedet, siger Marc Vogel.

Restriktionerne betyder også, at brødrene er forhindret i de aktiviteter, som de har bygget dyreparkens koncept op omkring, nemlig at gæsterne kan komme helt tæt på dyrene.

- Vores koncept med at tage dyrene frem og vise dem, må vi ikke nu. Så lige nu må det være som normal dyrepark, hvor man bare kigger på dyrene. Vi kan ikke gøre det, som vi er blevet populære med. Heldigvis har vi bygget flere anlæg, hvor man kan gå ind til dyrene selv, siger Dennis Netsov.