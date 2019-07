Kræftramt kom hjem med blå blink og politieskorte

Foto: THOMAS OLSEN

Køge - 18. juli 2019 kl. 10:07 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et par barske døgn på et tysk hospital er kræftsyge Nina Frahm nu hjemme i Danmark igen med god hjælp fra det tyske sundhedsvæsen.

I går kunne vi fortælle, hvordan den 67-årige Nina Frahm fra Køge, der gennem de sidste mange år har kæmpet for at leve et godt liv trods sin kræftsygdom, var blevet syg under en ferie i Tyskland.

Ninas datter Naima Halse Kirkefeldt havde startet en indsamling på internettet, fordi SOS forlangte en udbetaling på 120.000 kroner på forhånd for at få hendes mor fragtet hjem til behandling i Danmark.

- Vi ville rigtigt gerne have min mor hjem, dels fordi opholdet og behandlingen på det tyske hospital har været noget kaotisk, og dels fordi sprogbarrieren har været meget stressende for især min mor, men også for os, der ikke taler alt for godt tysk, forklarer hun.

- Men herhjemme var der ikke meget hjælp at hente, selvom min mor selvfølgelig har en rejseforsikring - og havde fået ok af sin egen læge, inden hun tog afsted på ferien.

- Til gengæld har vi fået en fantastisk hjælp fra tysk side, hvor de var fulde af forståelse for, at vi gerne ville have mor til Danmark hurtigst muligt, fordi de tyske læger også mente, det er stressende for en patient at være sted, hvor man ikke forstår sproget, siger Naima Halse Kirkefeldt.

- Så de sørgede både for, at der blev rekvireret en ambulance, og at der ved den danske grænse, holdt motorcykelbetjente klar til at eskortere ambulancen hele vejen videre til Roskilde Sygehus, hvor hun så ankom i aftes.

- Der kommer så selvfølgelig en regning, men den er væsentlig mindre end de 120.000 kroner.

Nina Frahm, der i mange år har levet med lungekræft, fik blandt andet lungebetændelse under opholdet på det tyske hospital.

Indsamlingen for hjælp til hjemtransporten var ved middagstid nået op på over 21.000 kroner.