Kræftens Bekæmpelse satte rekord i regn og slud

I alt 265 indsamlere trodsede det kedelige søndagsvejr for at samle ind til Kræftens Bekæmpelse i Køge Kommune, og de fik et flot resultat af anstrengelserne, for det endte med et rekordresultat på foreløbig 516.000 kroner, melder lokalformand Guri Bøtting fra Kræftens Bekæmpelse.