Restaurant Stigann i Køge er lukket.

Kontrovers om Stigann-lukning

Køge - 30. april 2018 kl. 15:45 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uenighed om driften står bag lukningen af restaurant Stigann i Sankt Gertrudsstræde i Køge. Det oplyser parterne bag restauranten til DAGBLADET.

Jørn Rasmussen og Anne Brøndum har hver en halvpart i restauranten.

Til DAGBLADET har Jørn Rasmussen udtalt, at Anne Brøndum - som stod for den daglige drift - pludselig havde sagt stop, og at Jørn og hans hustru nu stod med en ordrebog i hånden.

- Vi kan ikke drive restauranten. Så vi så det som eneste mulighed at ringe rundt til folk med den bedrøvelige besked om, at restauranten var lukket og ordrene annulleret.

Anne Brøndum har en anden oplevelse. Hun fortæller, at hun tirsdag var mødt frem på arbejde.

- Men det viser sig, at låsene er skiftet ud. Jeg kan ikke komme ind og passe mit arbejde. Jeg er både rystet og mundlam. Vi har et ansvar over for kunderne.

Hun kan derfor ikke komme ind til ordrebogen og ringe til de selskaber, som står i bogen.

- Jeg kan kun finde frem til bestillingerne via mailkorrespondancen. Jeg skriver et langt brev til kunderne om, hvor ulykkelig jeg er, og at jeg ikke kan komme ind i restauranten.

Jørn Rasmussen fortæller, at Stiganns økonomi har været dårlig i flere år.

- Kun ét af de fem år, jeg har været involveret, har Stigann givet overskud.

Anne Brøndum ville gerne have indsigt i restaurantens økonomi, men føler ikke, at det har været muligt.

- Det har fungeret sådan, at jeg har haft den daglige drift af restauranten og kontakten til kunderne, mens Jørn og hans hustru har kørt økonomien. Vi havde jo et tillidsforhold til hinanden. Da Jørn købte sig ind, blev der brugt rigtigt mange penge på nyt til restauranten, og det har medvirket til, at den har kørt med underskud, fortæller Anne Brøndum.

Ifølge Anne Brøndum tager hun sidste år beslutningen om, at det ikke fungerer længere.

- Jeg opsagte min stilling ved udgangen af december 2017 og siger, at jeg godt vil fortsætte et halvt år frem. Allerede halvandet år før har jeg givet udtryk for, at Stigann ikke kører rundt. Så jeg ville stoppe. Det hele går simpelthen galt, da jeg beder om indsigt i regnskaberne - og det ikke lykkedes, forklarer Anne Brøndum.

Anne Brøndum overtog Stigann sammen med sin tidligere mand i 2005. Efter deres skilsmisse trådte Jørn Rasmussen til og købte eksmandens anpart.

- Efter 30. juni står vi i en ny situation. Så er Anne Brøndum ude af sin halvpart. Hvis ikke det lykkes os af sælge restaurant og bygning, så må vi i yderste konsekvens omdanne det til boliger. Men det vil kræve en ændring af lokalplanen, forklarer murermester Jørn Rasmussen.