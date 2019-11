Det er psykisk vold, hvis en person styrer og kontrollerer en anden, så hun ikke kan have en selvvalgt livsførelse, ved at isolere hende, ved at nægte hende omsorg, ved at ignorere hende, indskrænke den personlige frihed, nægte at hun må se andre mennesker eller at hun ikke må tage ud at rejse. Foto: Thomas Olsen

Kontrol og nedværdigelse: Psykisk vold er blevet strafbart

Politikernes intention var, at ofre for psykisk vold skal have den samme mulighed for at få anerkendelse ved domstolene, som ofre for fysisk vold. Det betyder, at for eksempel ægtefæller og børn fremover har et strafferetligt værn mod de groft krænkende handlingsmønstre, som udgør den psykiske vold.

Den 1. april i år blev psykisk vold strafbart. Her trådte en ny paragraf i straffeloven i kraft, som Folketinget har vedtaget med et ønske om at sidestille den fysiske og den psykiske vold.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her