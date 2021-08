Se billedserie Mødrehjælpen i Køge fik for nylig en donation af de lidt større. På billedet er det i midten direktør Mike Valencia og formanden for den lokale afdeling Ulla Knudsen. De er flankeret af bestyrelsesmedlem Marianne Falck Korsholm Jørgensen og marketingschef Heino Sommer Johansen. Foto: Torben Thorsø

Kontant hjælp til Mødrehjælpen

Køge - 20. august 2021 kl. 05:47 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det plejer at være tøj og andre små ting, der bliver givet til Mødrehjælpen i Køge, men for nylig fik butikken overrakt et større pengebeløb på 50.000 kroner, der kan understøtte arbejdet i området.

- Vi er meget taknemmelige, for det betyder alt for os, at private og virksomheder på den her måde har lyst til at støtte op om vores arbejde, lyder det fra lokalformand Ulla Knudsen.

Hun fortæller, at uden bidragene til butikken, så var det slet ikke muligt at afholde de forskellige aktiviteter som Mødrehjælpen står for, Aktiviteter, hvor blandt andre børnefamilier uden for meget overskud i budgettet, får hjælp og gode oplevelser.

- Uden hjælpen ville det slet ikke være muligt at lave alle de forskellige ting, så det er alpha og omega for os, at folk støtter op om vores arbejde.

De mange penge kommer fra den lokale it-virksomhed Simple Solution, der på baggrund af en samling af virksomhedens aktiviteter stod med forskelligt kontorudstyr, der ikke skulle bruges mere.

Solgte ud fra kontoret

- Her var tanken så, at i stedet for at smide tingene ud kunne vi holde en auktion og sende indtægterne videre til et godt formål, siger direktør Mike Valencia, der via en personlig kontakt har kendskab til det »hjerteblod og engagement«, der bliver lagt i Mødrehjælpen Køges lokale arbejde.

- De har mange gode gøremål og det vil vi rigtig gerne støtte op om, siger han og fortæller, hvordan det blev til en ordning, hvor virksomheden selv fordoblede det beløb salget af kontorinventaret indbragte.

Det blev altså samlet set til 50.000 gode kroner og i den forbindelse takker han de mange deltagere i auktionen hans virksomhed stod for:

- Der har været stor opbakning, både fra folk udefra og fra vores egne kontakter, til at være med. På den måde er der kommet noget meget fornuftigt ud af vores oprydning og nogle penge, der kan blive brugt til noget godt via Mødrehjælpen.