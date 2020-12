Se billedserie Der er allerede planer om, hvilken oplevelse pengene kan være med til at sikre børnehavebørnene. Til højre er det Birte Broch, der er sekretær i Køge Rotary Klub.

Kontant albuestød til børneasylet

Køge - 20. december 2020 kl. 18:09 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Børnene på Køge Børneasyl kan godt begynde at glæde sig til den kommende udflugt.

Præsidenten hos Køge Rotary Klub har nemlig lige overrakt børneinstitutionen er erkendtlighed på 10.000 kroner, der er tænkt som et bidrag til at understøtte et aktivt udeliv for børnene i institutionen.

Baggrunden for uddelingen er, at Køge Børneasyl er ikke blot ramt at de generelle samfundsudfordringer afledt af covid-19, men har også været gennem en usikker driftsperiode, som institutionens børn måske har kunnet mærke i deres dagligdag. Usikkerhed og bekymringer har det også ofte med at forplante sig gennem hele organisationen.

Det fortæller Mogens Pejtersen fra Køge Rotary Klub:

- Med donationen her vil vi gerne være med til at skabe nogle muligheder, som måske ikke ville være blevet til noget.

Som modtager af den kontante håndsrækning har det skabt jubel i bestyrelsen, fortæller bestyrelsesformand Mikkel Hellum:

- Vi er først og fremmest glade for at kunne give børnene en oplevelse, de ellers ikke ville have fået. Derudover er vi også glad for anerkendelsen af det arbejde, vi laver. Det er altid rart, at der fra lokal side bliver støttet op om vores arbejde i institutionen.

Han kunne fortælle, at der allerede er tanker om at tage børnene med på en rigtig bondegårdtur.