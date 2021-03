Se billedserie Posthusgrunden har i mange år været en ?øjebæ? ved indgangen til Køge, mener Mads Andersen, der i sin studietid havde job på adressen. Foto: Henrik Førby Jensen

Konservative vil give grønt lys til Lidl på posthusgrunden

Køge - 11. marts 2021 kl. 09:43 Af Henrik Førby Jensen

Lidl har nu ejet posthusgrunden for enden af Vestergade i tre et halvt år uden at noget er sket - Det Konservative Folkeparti opfordrer derfor byrådet til at se på sagen med større velvillighed. "Jeg tør godt sige det højt - det er borgerne, som bliver taberne i sagaen om Lidl på Posthusgrunden. Det er altid en kommunes opgave at give tilladelse til en ny butik eller erhvervsvirksomhed ved en lokalplan. En kommune bør i mine øjne stille krav til arkitektur, støjdæmpende foranstaltninger, trafikafvikling og p-forhold, men bør altid møde virksomhederne med "hvordan" frem for "NEJ".

Sådan skriver det konservative byrådsmedlem Mads Andersen i et debatindlæg til DAGBLADET på vegne af den konservative byrådsgruppe.

Betinget grønt lys

Nogle vil måske anføre, at kommune- og lokalplaner netop er kommunens redskaber til at styre og påvirke byens udvikling og Mads Andersen mener da heller ikke, at man blindt skal overlade tøjlerne til de frie markedskræfter. Men han ser gerne, at Køge Kommune viser en større lydhørhed over for Lidl i den konkrete sag.

- Det Konservative Folkeparti er klar til at give Lidl grønt lys på visse betingelser. Vi skal være med og vi kan stille nogle konkrete krav til byggeriet. Eksempelvis studieboliger - eller paddelbaner og en legeplads til børnene på taget af butikken. Eller en bronzestatue af Marie Stærke for den sags skyld. Og vi kan få Lidl til at anlægge parkeringspladser i stedet for, at kommunen skal til at gøre det, påpeger Mads Andersen.

En pænere indgang

Mads Andersen betegner den nuværende bygning som "en øjebæ" ved indgangen til Køge By. Men en Lidl er vel heller ikke ligefrem det udtalte sindbillede på æstetisk skønhed - eller hvad?

- Nu har jeg en del kendskab til branchen og jeg ved, at Lidl faktisk er en af de detailhandelskæder, der bruger allerflest penge på deres byggerier. Og vi kan jo være med til at stille krav til arkitekturen, svarer Mads Andersen, der har en fortid som Senior Property Developer hos netop Lidl.

Kunderne vinder

Indlægget fra Det Konservative Folkeparti kommer i kølvandet på den nyligt offentliggjorte detailhandelsanalyse og er et indspark i en debat om udvikling af Køge By. Detailhandelsanalysen peger på, "Køge Kommune samlet set ikke vil kunne øge dagligvareoplandet i væsentlig grad". En ny dagligvarebutik vil derfor betyde en omfordeling mellem butikkerne. Helt konkret peger analysen på, at etableringen af en discountbutik på Poasthusgrunden vil opnå en årlig omsætning på 40 til 50 millioner kroner.

Vurderingen er, at omsætningen først og fremmest vil gå fra de øvrige discountvarebutikker i bymidten. "Især for de butikker, som ikke har den samme tilgængelighed og synlighed", skriver Institut for Center Planlægning, der har lavet analysen for Køge Kommune. En ny Lidl i Vestergade vil få betydning for dagligevarebutikkerne i Ølby Centret og den sydlige del af Køge by, fremgår det. På den positive side, vurderer ICP, at en ny discountbutik vil kunne "indgå som ankerbutik og styrke kundestrømmen i den vestlige del af Køge Bymidte".

Mads Andersen medgiver, at en ny discountvareforretning vil gøre ondt på andre butikker - til gengæld bliver kunderne vinderne, pointerer han.

- Jeg kommer fra Store Heddinge, der har fem dagligvareforretninger og jeg mener godt, man kan finde steder, der er bedre forsynet med dagligvareforretninger end Køge. Øget konkurrence vil betyde bedre vareudbud og skarpere priser, siger det konservative byrådsmedlem.

Han ser debatten om posthusgrunden som en lille del af en størere diskussion om byudvikling af Køge.

- Man skal se på bymidten som en helhed. Jeg synes, man skal tænke større. Og lokalplanen for grunden siger, at der skal være post- og telegrafvæsen på grunden. Så uanset hvad skal vi igennem en ændring af lokalplanen, påpeger Mads Andersen. I debatindlægget anfører han desuden, at Lidl dens seneste måned dels har stillet ejendommen til rådighed for covid testning, dels har sit hovedlager og regionskontor for sjælland og København liggende i Skandinavisk Transportcenter.

- De beskæftiger mange Køge-borgere og vi skal spille mere bold med dem. Det andet er altså en dårlig måde at sige "Velkommen til Køge" mener Mads Andersen.