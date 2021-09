Man skal ikke indgå et valgforbund, når man springer fra fem dage før deadline, siger Kim Lemming Sørensen, konservativ vælgerforeningsformand. Foto: Katrine Wied

Konservative raser over brudt valgforbund: - Tarveligt af LA

K er meget skuffede over, at LA har valgt at springe fra valgforbundet med K og RV fem dage før deadline. LA mener omvendt, at aftalen om valgforbundet for nylig blev gjort ugyldig.

Køge - 30. september 2021 kl. 13:37 Af Katrine Wied & Anders Fallesen Kontakt redaktionen

- Jeg synes, det er tarveligt. Jeg er skuffet, meget skuffet.

Sådan siger formanden for Konservative i Køge, Kim Lemming Sørensen, efter at Liberal Alliance onsdag meddelte, at partiet trækker sig fra det valgforbund, som de sidste efterår indgik med Konservative og Radikale.

- Jeg synes, det er problematisk, at man har lavet en skriftlig aftale, som man nu springer fra. I al beskedenhed har de låst os fra andre muligheder, fordi der nu kun er fem dage til, at vi skal aflevere vores valgforbundsliste. Jeg synes ikke, at det er den måde, vi skal behandle hinanden på . Så jeg er en skuffet formand, siger Kim Lemming Sørensen.

Han har svært ved at få øje på, hvad der er ændret siden valgforbundet blev indgået.

- Det er fair nok, hvis der er noget, der ændrer sig i forhold til meningsmålingerne. Men Liberal Alliance ligger, hvor de har ligget hele tiden. Det samme har Radikale og Konservative, siden vi lavede valgforbundet, påpeger den Konservative formand.

Kim Lemming Sørensen henviser til den valgmatematik, som ligger bag ved udregningen af, hvordan mandaterne falder inden for et valgforbund.

Fordelingen af mandater, der tilfalder det samlede valgforbund, bliver udregnet efter størrelse. Hvis der er stemmer til overs, når de hele mandater er fordelt på de partier, som har fået dem, kan det sidste mandat risikere at falde ud til fordel for det parti, der får flest stemmer. Det kan derfor være "risikabelt" for et lille parti at være i valgforbund med et større. Men sådan var det også, da partierne indgik valgforbundet, pointerer Kim Lemming Sørensen.

- Så kunne de lige så godt lade være med at indgå i det, siger han.

Er det Jeppe Lindberg? Kim Lemming Sørensen fortæller, at han har udbedt sig en forklaring fra Liberal Alliance, men at han ikke har fået nogen.

- De siger til os, at det har været længe under opsejling. Men hvorfor er de så ikke kommet tidligere.

Kim Lemming Sørensen mener, at forklaringen kan have noget at gøre med, at Liberal Alliances forhenværende byrådsmedlem, Jeppe Lindberg, i sensommeren besluttede, at melde sig ud af Liberal Alliance og blive løsgænger. I sidste uge meddelte Jeppe Lindberg så, at han har meldt sig ind i Konservative og nu vil stille op til kommunalvalget for partiet. Men den forklaring har Liberal Alliance afvist over for Kim Lemming Sørensen.

- Jeg kan have mine egne gisninger, men de siger til os, at det ikke har noget med Jeppe Lindberg at gøre, siger han.

Kim Lemming Sørensen mener, at bruddet kan have betydning for det fremtidige samarbejde mellem de politiske partier.

- Det er ikke sådan, vi skal behandle hinanden i Køge, når vi også skal være troværdige og samarbejde bagefter. Det er ikke sådan man gør.

LA har helt anden opfattelse Ikke overraskende har man en helt anden opfattelse af forløbet hos Liberal Alliance, der nu i stedet har indgået valgforbund med Nye Borgerlige.

Det fortæller lokalformand Rolf Larsen, som i samme ombæring understreger, at der stadig er tid til at indgå nye valgforbund, hvis der da er vilje til det.

- Tarveligt er et stærkt ord, og hvis de virkelig ønsker nye konstellationer, eksempelvis med DF og V, er det først 4. oktober, at valgforbundene skal indgives, siger Rolf Larsen og fortsætter:

- Vi holdt møde med Thomas Kampmann (konservativ spidskandidat, red.) i lørdags, hvor vi varslede det og samtidig foreslog, at vi i stedet indgik ét stort, borgerligt valgforbund, hvor Venstre også var en del af det. Men det var Konservative stærkt imod. Alle borgerlige partier vil vel gerne have en borgerlig borgmester, og hvis alle borgerlige partier gik sammen i et valgforbund, ville vi næsten være sikre på det, siger Rolf Larsen.

- Men Konservative afviste det med det samme, og så var vi nødt til at gøre som ved sidste valg og gå sammen med Nye Borgerlige. Nu føler vi os relativt sikre på i hvert fald ét mandat, og jeg tror, at vi får to, siger Rolf Larsen.

- Brandhamrende ærgerligt Forholdt kritikken fra Kim Lemming Sørensen, den konservative vælgerforeningsformand, om at LA angiveligt har sagt til K, at det har været under opsejling længe, og at LA derfor burde have eksekveret det tidligere, svarer Rolf Larsen:

- Det er ikke korrekt. Det var først for 14 dage siden, at vi begyndte at kigge i en anden retning.

Hvad skete der for 14 dage siden, der gjorde, at I ville sadle om?

- Da Jeppe Lindberg (byrådsmedlem, som meldte sig ud af LA i august, red.) meldte sig ind i Konservative, betragtede vi aftalen om valgforbundet som bortfaldet. Det var ham, der skrev under på aftalen med R og K, og vi mener derfor ikke, at aftalen var gyldig længere, hvilket vi også skrev i en mail til dem. Og det tror jeg da også godt, at de kan se, hvis det tænker efter, siger Rolf Larsen og understreger igen, at han og hans parti hellere havde set et samlet borgerligt valgforbund.

- Det er brandhamrende ærgerligt, at vi ikke kan indgå et stort borgerligt valgforbund. Men det kan i parantes bemærket godt nås endnu, siger LA-formanden.