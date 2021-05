Konservative om ny aftale: På tide at sætte barnets tarv først

Spørger man Thomas Kampmann (K), der er næstformand i Køge Kommunes børneudvalg, tror han overordnet, at den nye aftale »Børnene Først« vil betyde, at udsatte børn får et bedre børneliv og derigennem et så normalt voksenliv som muligt.

- Vi er altid gået på valg på den tidlige indsats, og aftalen styrker helt klart den indsats og strammer op i forhold til at give børnene nogle bedre rettigheder, end de har haft før. Det er helt fantastisk, at de bliver inddraget tidligere, og at de får en stærkere stemme, siger Kampmann og fortsætter: - Når det er sagt, så stiller det også kæmpe store krav til os politisk og endnu større krav til forvaltningen. Socialrådgivere skal efteruddannes, ligesom plejefamilierne skal uddannes, men det er vigtigt, at de også får en stemme.