Konservative forstår pladsproblematik: - Isoleret set er det ikke fair

Køge - 22. oktober 2021 kl. 15:39

- Kigger man på Algestrup, er der her en udfordring, som vi absolut er opmærksomme på.

De konservatives Thomas Kampmann (K) ved godt, at der er pres på daginstitutionerne flere steder i Køge Kommune, herunder i Algestrup, hvor familien Abild må vente mange måneder for at få en plads til deres to børn William og Nynne.

- Helt overordnet er det min ambition, at man skal tilbydes en plads, som er så hensigtsmæssig i forhold til bolig og arbejde som overhovedet muligt, fastslår Kampmann og fortsætter:

- Når det er sagt, er vi så heldige i kommunen, at vi får flere og flere børn, og det er positivt isoleret set, men det lægger også pres på daginstitutionerne. Derfor har vi i udgangspunkt gang i et ambitiøst byggeprogram, som rækker flere år frem i tiden, for vi godt er klar over udfordringerne.

Seneste åbnede dagtilbuddet Den Grønne Planet på Parkvej i Køge, hvor der på sigt skal være plads til 180 børn, og på tegnebrættet er også en ny daginstitution ved Ravnsborghallen, et tilbud i Køge Nord og et i Hastrup-området.

Mange hensyn Men det løser ikke umiddelbart pladsproblemerne i Algestrup, og det er heller ikke her, politikerne forventer at sætte ind med en ny daginstitution lige foreløbigt. I øjeblikket ligger det i kortene, at det næste nye dagtilbud højst sandsynligt etableres tættere på Herfølge, fordi behovet her er større, forklarer Thomas Kampmann.

Hvorfor har I valgt at bygge nyt flere steder i Køge men ikke i Algestrup, hvor der også er pladsproblemer lige nu?

- Fordi vi kun kan bruge pengene én gang, og vi har et byggeprogram, hvor vi har sat ind de steder, hvor presset på dagtilbuddene bliver størst, siger Kampmann.

Er det okay, at familien Abild kommer bagerst i køen i forhold til at få en plads til Alkereden og skal bruge flere timer dagligt på transport til Køge?

- Isoleret set er det ikke fair, og jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er unfair, men der er mange hensyn. I en perfekt verden vil vi gerne give alle borgere i Køge Kommune muligheden for at vælge det dagtilbud, de vil, men vi har kapacitetsudfordringerne, og de er nok desværre kommet for at blive.

En egoistisk kasket Den konservative politiker peger på en række mindre løsninger, som kan give bedre plads i Alkereden i Algestrup. Blandt andet har politikerne allerede besluttet at lukke institutionen for børn fra andre kommuner.

De børn tæller i dag omkring otte i Alkereden, og når Thomas Kampmann kigger fire-fem år frem, vil der cirka mangle 8-15 daginstitutionspladser - primært i børnehaven.

- Der er nogle forskellige håndtag, vi kan dreje på, og når vi lukker for børn fra nabokommuner, er det omkring halvdelen af udfordringen, vi tager hånd om. Det er en egoistisk kasket at tage på, men vi må tage os af vores egne borgere først, fastslår Kampmann.

Leder efter dagplejere Hvad med at løse en del af problemet med dagplejere, som Cathrine Abild nævner?

- Jeg er sikker på, at forvaltningen leder med lys og lygte efter dagplejere, men det er svært. Det er også noget, vi intet har imod. Tværtimod. De er et godt supplement til institutionssystemet.

Er der generelt brug for at skabe flere daginstitutionspladser i nogle af kommunens mindre landsbysamfund?

- Det vil vi også godt kigge på, men man kan ikke bare lave et tilbud for 12 børn. Det bliver alt for dyrt. Det lyder grimt, når man taler om børn, men det handler om økonomi og optimering, og dagtilbuddene skal være af en vis størrelse, for at man kan skabe en fornuftig økonomi og arbejdsplads. Det er en balance, understreger Thomas Kampmann.