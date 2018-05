Det er lige her, på højre side af Teaterbygningen, at arbejdet med underføringen så småt burde være gået i gang. Men nu går der sandsynligvis endnu et par år eller mere, før den er færdiglavet. Foto: Torben Thorsø

Konservative: Underføringen skal laves nu

Køge - 12. maj 2018 kl. 13:14 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planen var, at et større grundsalg skulle bekoste det omfattende arbejde med at få skabt en 15 meter bred underføring fra by til havn i Køge. Men den pensionskasse Køge Kyst var i forhandlinger med er sprunget fra og dermed er der ikke penge i kassen til byggeriet. Det skriver DAGBLADET Køge.

På den baggrund anbefaler tidligere borgmester Flemming Christensen (K), at byudviklingsselskabet, nu låner pengene for at få sat skub i planerne. Han sidder selv med i bestyrelsen for byudviklingsselskabet som Køge Kommune har en halvpart i.

- Vi kan som kommune ikke leve med den usikkerhed, der er omkring, hvornår underføringen kommer. Derfor opfordrer jeg til, at Køge Kyst går ud og låner pengene nu for at få sat projektet i gang. Projektet er en kobling mellem by og havn som både de forretningsdrivende på Havnen og byens borgere venter på - og noget de nye boligkøbere på Søndre Havn blev stillet i udsigt, da de flyttede ind, siger han.

Det var meningen, at underføringen skulle være færdig til næste år, 2019, men det bliver altså ikke til noget. Derfor skal der skub i sagen, hvis man ikke skal risikere, at der går adskillige år, før projektet kan blive finansieret og færdiggjort.

- Hvis vi skal vente på grundsalget, går der hurtigt tre år eller mere, inden vi ser os om, pointerer Flemming Christensen.

Hos den nuværende borgmester er holdningen, at man godt kan tåle at vente lidt endnu og at diskussionen om et eventuelt lån vil hun først tage internt i Køge Kyst. Hun vil ikke sætte et tal på, hvor mange år man kan tåle at vente med at finde finansiering til arbejdet med underføringen.

Det er den samme holdning, der går igen hos Mette Jorsø hos Venstre i Køge, der også sidder med i bestyrelsen for Køge Kyst:

- Der er heldigvis flere interesserede, der har lyst til at købe små og store jordlodder i Køge Kyst, så jeg har is i maven og maner til »ro på«, siger hun.

Mens det er Køge Kyst, der står for selve tunnel-delen af underføringen, så er det nemlig Køge Kommune, der skal bekoste etableringen af pladserne, hvor man kommer ud på begge sider. Den del har kommunen endnu ikke taget stilling til, hverken hvordan pladserne skal se ud, eller hvordan etableringen skal finansieres.