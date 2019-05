Folketingskandidat Mads Andersen (K) ser gerne, at man i højere grad adskiller jobcenterets kerneopgaver, så indsatsen for sygemeldte i højere grad varetages af socialforvaltningen, mens kerneopgaven for de ledige naturligvis er at parre dem med virksomhederne. Det fortæller han i en interviewserie, der sætter spot på lokale folketingskandidaters visioner for fremtiden. Foto: Jens Wollesen

Konservativ kandidat: - Lad os splitte jobcenterindsatsen op

DAGBLADET sætter op til næste uges folketingsvalg spot på tre temaer med lokale kandidater. Her følger svarene fra Mads Andersen (K)

De kommunale jobcentre kaldes af en række partier og eksperter for »bureaukratiske,« »umyndiggørende« og »saneringsmodne.« Kritikken går på, at beskæftigelsesindsatsen er for rigid, at jobsøgende sendes på irrelevante kurser, og at der mangler tillid, samtidig med at nogle undersøgelser viser, at det koster mange hundrede tusinde kroner at få én enkelt ledig person i arbejde. Hvordan ser dit parti på fremtiden for jobcentrene?

- For mig er der ingen tvivl om, at jobcentrenes eksistens er berettiget, og at de skal være der. Men der er også nogle ting, som jeg gerne vil ruske op i, hvis jeg skulle blive valgt. Alene på dagpengeområdet er der jo et uendeligt lag af papirer og dokumenter, og det er alt for bureaukratisk. Her er vi nødt til at gøre det nemmere for borgernes skyld. De stakkels ansatte på jobcenteret, der sidder med dette, følger jo blot lovgivningen. Så det er her, vi bør ændre det. Overordnet er essensen af jobcenterets opgave, at vi skal parre ledige med ledige stillinger. Det havde vi blandt andet stor succes med i Rekruttering Køge Bugt, mens jeg selv sad med området som udvalgsformand. Jeg ser gerne, at vi i højere grad opdeler jobcenterindsatsen i to kategorier. Indsatsen for de syge bør få sin egen selvstændige retning, hvor koordinationen sker i samarbejde med socialforvaltningerne. For de ledige, herunder forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, bør det ene og alene handle om få dem koblet med virksomheder. Det står desuden generelt meget højt på min liste at få sat en afbureaukratisering af noget af al den vanvittige mængde lovgivning i gang. Det er en ren jungle for den enkelte borger.