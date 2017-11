Konservativ glæde over ekstra mandat

Et pænt valg til De Konservative har givet tre mandater i regionsrådet i Region Sjælland, hvilket er en fremgang på et enkelt mandat. Det glæder ikke overraskende partiets kandidat fra Køge Kommune.

- Det er vi rigtig stolte over. Det betyder, at vi kan være til stede i alle udvalg, og dermed bliver vores arbejde i Regionsrådet væsentlig styrket, siger Christian Wedell-Neergaard (K) til DAGBLADET.

Fremadrettet vil han sammen med partiets to andre regionsrådsmedlemmer arbejde for mere selvbestemmelse til regionens patienter.

- Det Konservative Folkeparti er et borgerligt parti, og vi går højt op i bedre patienttilfredshed. En af vejene til det er at give patienten mere indflydelse på sin egen behandling. Det er vores mærkesag nummer et. Vi vil bruge de næste fire år på at sikre, at patienter og læger er enige om, hvordan man skal håndtere patienten som partner, siger Christian Wedell-Neergaard, der indrømmer, at det ikke bliver en nem opgave.