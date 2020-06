- Det er sandsynligvis her ved Borgring, Harald Blåtand mistede sin enevældige magt, og kimen til det Danmark, vi kender i dag, blev lagt, siger Keld Møller Hansen, der er direktør for Museum Sydøstdanmark. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kongens fald ved Borgring

Direktøren for Museum Sydøstdanmark har ikke svært ved at sætte ord på historien bag det opsigtsvækkende fund af Borgring ved Lellinge uden for Køge, men kunsten er at sælge budskabet til et stort publikum.

- Derovre fra er de kommet kørende med store vognlæs jord til at bygge volden, og der har åen snoet sig roligt udenfor borgporten, mens Harald Blåtand måske har stået og råbt på, at arbejdet snart skulle blive færdigt. Det her er jo ikke bare en hvilken som helst borg, men en kongeborg - og måske det, der blev enden på Harald Blåtands magt og begyndelsen på Danmark, som vi kender det i dag!

Historien om Borgring ved Køge træder lyslevende frem for hans indre øje, når Keld Møller Hansen skuer ud over landskabet, hvor attraktionen Vikingeborgen ligger i dag:

Museum Sydøstdanmark er nu for alvor gået i kamp for at etablere et spektakulært skue ved Vikingeborgen udenfor Køge

