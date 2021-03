Se billedserie Benthe Larsen ser i høj grad frem til igen at kunne tage imod siddende gæster i Konditoriet. Foto: Martin Rasmussen

Konditorpar er taknemmelige for støtten

Køge - 24. marts 2021

- Da vi forberedte åbningen, kendte vi jo nærmest ikke ordet coronavirus, siger Benthe Larsen med et smil, mens hun er i fuld gang med dagens kageproduktion i Konditoriet i Nørregade.

Det var på mange måder en anden tid dengang, da hun og Poul Larsen i begyndelsen af sidste år gik og planlagde åbningen af deres nye konditori. Det var dengang, de færreste kunne forestille sig de konsekvenser, en pandemi kunne have i forhold til omfattende nedlukninger i længere perioder, så parret havde ingen betænkeligheder i forhold til at sætte åbningsdagen til 17. marts.

Men parret kom lige som alle andre hurtigt til at mærke konsekvenserne af coronavirussen, for de fik den sværest tænkelige start med det nye konditori efter åbningen 17. marts sidste år. De nåede således kun at have normalt åbent en enkelt dag, inden alle cafeer og restauranter blev lukket ned for at bremse coronapandemiens udbredelse i Danmark i forårsmånederne, da smittetallet gik stejlt i vejret.

Coronabegrænsningerne har betydet, at de næsten halvdelen af Konditoriets første år kun har kunnet tilbyde take away, mens førstesalen med omkring 40 pladser har stået tom og ubrugt hen i lange perioder.

Den rigtige timing?

- Der har da været flere gange, hvor vi har tænkt på, om det var den rigtige timing, for da vi så pressemøderne med nedlukningen sidste forår, blev vi da noget blege. Det var en tid, hvor alle blev hjemme bag nedrullede gardiner, men så kom påsken, folk slap frygten lidt, og samtidig skulle de have noget at hygge sig med derhjemme, fortæller Benthe Larsen om forløbet sidste forår, hvor man 18. maj fik lov åbne rigtigt igen.

- Siden har det taget fart, og vi er virkelig taknemmelige for al den støtte, vi har fået af køgenserne, siger Poul Larsen.

Nu kan parret, som tidligere drev konditoriet Madam Eclair i Vestergade, se tilbage på et første år i Konditoriet i Nørregade, som i høj grad har stået i coronaens skygge. Alligevel melder de om et godt år - først og fremmest takket være den store støtte fra kunderne.

En lille oase i byen

Konditoriet ligger perfekt i krydset mellem Jernbanegade og Nørregade - som en lille oase i bylivet - og der er fuld aktivitet i den åbne bagerafdeling, hvor kunderne kan følge med i arbejdet.

- Vi har normal produktion, men vi bager bare mindre kager for tiden. Der er ingen grund til at bage kager til 10-15 personer, når man ikke må samles så mange mennesker, så vi laver kager, der passer til tiden, fortæller Poul Larsen med et smil.

Nu ser parret frem til igen at kunne byde siddende gæster velkommen.

- Vi var virkelig ærgerlige i december, da der blev lukket ned igen, for det var virkelig hyggeligt i begyndelsen af julehandlen, da folk kom forbi og sad med lange indkøbslister og planlagde juleindkøbene. Det blev afbrudt fra den ene dag til den anden, så det glæder vi os til gengæld til at opleve i år, siger Benthe Larsen.

- Vi håber, vi kan åbne igen så hurtigt som muligt, så vi igen kan byde folk inden for, siger hun.