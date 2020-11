Se billedserie Månedens dansecafe er omdannet til en koncertoplevelse. Her er det spillemændene Kristian Bugge og Peter Eget, der er blandt de optrædende. Privatfoto Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Koncert med spillemændene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Koncert med spillemændene

Køge - 23. november 2020 kl. 20:01 Kontakt redaktionen

Køge Spillemandsforening præsenterer denne gang en koncert på Teaterbygningen, fredag den 27. november kl. 19.30.

Det var egentlig tid for den traditionelle Dansecafér i Musikcaféen, men på grund af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer er det ikke muligt at afvikle et dansearrangement, så i stedet for er arrangementet omdannet til en koncert.

Musikken leveres af Kristian Bugge (violin), Peter Eget (harmonika), Malene Daniels Beck (klaver) og Sonnich Lydum (toradet harmonika og mundharpe),. Der vil blive spillet sønderhoninger fra Fanø, krydrede polkaer fra Læsø, 1700-tals dansemelodier fra Lolland samt spillemandsmusik fra egne som Thy, Himmerland, Vendsyssel og Fyn.

Arrangøren fortæller, at Kristian Bugge og Peter Eget begge spiller i ni-mandsbandet Habadekuk, som tager afsæt i repertoiret, som blev spillet af bl.a. Æ Tinusser, Karl Skaarup, Viggo Post, Evald Thomsen og Frederik Iversen og bringer traditionen videre, hvor de slap.

Kristian Bugge og Sonnich Lydom har i en del år spillet sammen i gruppen Gangspil, i starten som en trio med Morten Alfred Høirup og senere som duo. I 2016 modtog de "Traditionsprisen" ved Danish Music Awards Folk. På det seneste er Malene D. Beck trådt ind i gruppen.

De tager udgangspunkt i de mange års arbejde med den traditionelle danske musik, tilegnet i samspillet med de gamle traditionsbærere, eller fundet i gamle nodebøger, og tager musikken et nyt sted hen. Både Kristian og Sonnich var blandt de første 12 musikere som i 2014 blev udnævnt til "Danmarks Rigsspillemænd", lyder det i pressemeddelelsen.

Her fortælles det også, at Sonnich Lydom i løbet af de seneste 25 år har genintroduceret såvel den lille toradede diatoniske harmonika som mundharpen i den danske folkemusik, og musikken fra Fanø, hvorfra Sonnichs familie stammer, har en særlig plads i hans hjerte. Peter Eget har været professionel musiker siden 2004. Han spiller med et bredt udsnit af den danske folkemusikscenes kunstnere.

Malene D. Beck er nærmest vokset op i spillemandsmiljøet, da hendes moder Inge D. Beck har taget hende og søsteren med rundt til folkemusikarrangementer, hvor hun oplevede og senere spillede med mange af landets dygtigste traditionelle dansemusikere, og er derfor det naturlige valg, når emnet falder på klaver og traditionel musik, da hun har stort repertoire og stilkendskab.

Køge Spillemandsforening sørger for at overholde alle regeringens og Teaterbygningens coronaregler og forventer selvfølgelig, at de fremmødte gør det samme. Det betyder blandt andet, at alle sidder på stolerækker vendt mod scenen med en meter mellem stolene, og at der skal bæres mundbind ved ankomst og når man står op. Da der på den måde kun er plads 50 personer i Musikcaféen, anbefales det at forhåndstilmelde sig på foreningens hjemmeside www.koegespillemand.dk eller telefonisk til formanden på: 21201505.

Foreningen slutter med en opfordring: Mød op og oplev den gode stemning og den festlige musik. Kom, lyt og bliv glad! Det kan kun blive underholdende. Eventuelt ledige pladser på dagen sælges i døren.