Flere borgmestre langs Køge Bugt er meget bekymret for de naturmæsssige følger af at dumpe mange tons slam i bugtens vand. Foto: Erik Nielsen

Kommuner advarer om "mangelfuldt projekt"

Køge - 13. oktober 2021 kl. 15:19

Køge: Kommunerne i KKR Sjælland har med stor forundring læst udkast til bekendtgørelser omhandlende Lynetteholm, skriver de i et høringssvar til transportministeren:

"Projektet har så store miljømæssige aspekter på grund af klapning af enormt store mængder klapmaterialer i Køge Bugt, råstofindvinding på land og i havet samt den omfattende transport af overskudsjord, at det er afgørende, at der som minimum skal føres tilsyn og være en administrativ prøvelse af afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelserne. I en tid hvor biodiversiteten er så stærkt under pres, er det uforståeligt, at et projekt med så vidtrækkende konsekvenser ikke bliver genstand for en bedre prøvelse og tilsyn. På den baggrund finder kommunerne i KKR Sjælland udkast til bekendtgørelser om Lynetteholm meget mangelfulde.

Borgmester i Solrød, Niels Hörup (V), er formand for KKR Sjælland, og han siger efter mødet med ministeren:

- Der er ingen tvivl om, at Lynetteholmen er et stort udviklingsprojekt, som kan medføre meget positivt og bl.a. sikre København mod oversvømmelser, men i en tid, hvor biodiversiteten er så stærkt under pres, er det ekstra nødvendigt, at vi er opmærksomme på, hvordan udviklingen påvirker vores miljø. Man løser ikke et miljøproblem ved at flytte problemet til et andet sted. Det skaber blot et andet miljøproblem.

Han fortsætter om den kommunale indsats, der også kan blive ramt af dumpningen:

- I kommunerne arbejder vi med at reducere kvælstofudledning og på anden vis reducere miljøpåvirkninger, så vi kan passe godt på vores miljø. Derfor er vi naturligvis også bekymrede over de konsekvenser, dumpningen af så store mængder slam nær Køge Bugt kan få for vandmiljøet i Køge Bugt, som i forvejen er sårbart.

Ved mødet med ministeren lød opfordringen blandt andet på at undersøge andre muligheder for håndtering af de enorme mængder af slam og til at holde stram snor i, hvordan man sikrer sig, at lovgivningen bliver overholdt, og at der bliver taget hensyn til og taget godt hånd om miljøet.

I høringssvaret pointerer de 17 kommuner også, hvordan kommunerne i KKR Sjælland finder det problematisk, at den administrative klageadgang er afskåret i hele anlægsfasen. Samlet set giver det:

»Mulighed for en særdeles lukket og centralt styret proces, hvor borgere, interesseorganisationer og nabokommuner kan afskæres for indflydelse på projektets gennemførsel« . Toth