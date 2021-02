Kommunens medarbejdere har det godt men mere end hver 10. er udsat for vold

Hele 88 procent af de kommunale medarbejdere har svaret på spørgsmålene i den seneste trivselsmåling. Foto: Elmer Madsen

Køge - 12. februar 2021 kl. 17:22 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Hvert andet år bliver der udarbejdet en såkaldt trivselsmåling blandt alle kommunens medarbejdere, og Økonomiudvalget blev i går præsenteret for resultaterne af den seneste måling, der blev lavet i efteråret 2020, hvor der var en flot svarprocent på hele 88 procent.

Kommunen skriver selv om målingen i en pressemeddelelse:

»De 37 timer om ugen, vi bruger på vores arbejdsplads, er afgørende for, hvordan vi har det, også når vi kommer hjem. Et velfungerende arbejdsliv giver energi - og et velfungerende arbejdsliv er netop et af målene, når Køge Kommune hvert andet år måler på trivslen blandt medarbejderne.

Målingen giver et øjebliksbillede af livet på kommunens mange forskellige arbejdspladser. Og mens resultatet naturligvis er vigtigt, er dette blot et afsæt til at arbejde videre med trivslen, de steder, hvor der er brug for det«.

»Målingen viser to hovedtal - nemlig medarbejdertrivselindekset, der viser et gennemsnit af forskellige spørgsmål om den generelle trivsel - og det sociale kapitalindeks, der viser, hvordan medarbejderne oplever spørgsmål som tillid, retfærdighed og samarbejdsevner. Begge indeks slår ud på et gennemsnit som »godt« på tværs af kommunens arbejdspladser«.

Glad borgmester Borgmester Marie Stærke er citeret for at sige:

- Særligt i en tid, der er præget af forandring og uvished, er det godt at se, at medarbejderne i Køge Kommune generelt set har det godt. Efterårets trivselsmåling sker ovenpå et år, der har vendt op og ned på vores alles arbejdsliv. Målingen giver os muligheden for at arbejde seriøst med de udfordringer, der måtte være rundt omkring på de enkelte arbejdspladser. Det er vigtigt at huske, at den er et øjebliksbillede, og at der ledelsesmæssigt er en større udfordring end normalt i at holde øje med, hvordan situationen med COVID-19 påvirker vores ansatte.

Pressemeddelelsen nævner desuden, at da 88 procent af kommunens medarbejdere har svaret på den aktuelle måling, giver den et rigtig godt afsæt for det videre arbejde med trivslen. Dette kommer blandt andet til at foregå i kommunens MED-system.

- Trivselsmålingen er en rigtig god anledning til at dykke ned i livet på vores arbejdspladser. Den høje besvarelsesprocent vidner om, at medarbejderne oplever, at de bliver taget alvorligt, og at det nytter noget at sætte ord på trivslen. Jeg ser frem til at vi nu skal arbejde videre med det allervigtigste - nemlig at sat gang i handleplaner, som skal arbejde med de udfordringer, der måtte være lokalt, siger Tine Johnsen, næstformand i Køge Kommunes Hoved-MED-udvalg.

Krænkelser og vold I dagsordenen til Økonomiudvalgsmødet kan man dog læse, at alt ikke er »godt« blandt medarbejderne.

Trivselsmålingen viser nemlig også, at 12 procent af medarbejderne har oplevet fysisk vold fra borgere inden for det seneste år, og 7 procent har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere.

Det bemærkes i den forbindelse, at niveauet er det samme som ved den seneste måling i 2018.

I målingen står der:

»Hvor det er relevant, arbejdes der lokalt konkret forebyggende med borgerrelationen med henblik på at forstå barnets/borgerens situation og dermed forebygge, at eksempelvis afmægtighed fører til vold mod medarbejderne. Tilsvarende forebygges, at medarbejdere, der arbejder med demente borgere, ikke udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed.«