Kommunens konsulentforbrug stiger - men der er en forklaring

Køge - 14. juni 2021 kl. 06:07 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Kigger man på børne- og skoleområdet i Køge Kommune, blev der i 2020 brugt flere penge på konsulenter end året før. Konkret blev der brugt 1,47 millioner kroner på Børneudvalgets område sidste år, hvilket er godt og vel 160.000 kroner mere end i 2019.

På Skoleudvalgets område var stigningen noget højere, da beløbet til konsulenter lå på 1,74 millioner kroner i 2020 og dermed knap 300.000 kroner mere end året før.

Spørger man Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget og medlem af Skoleudvalget, er der dog en fornuftig forklaring på, hvorfor udgifterne til konsulenter er steget.

- Der er nogle udgiftsposter, som der ikke var der i 2019. Blandt andet betød coronakrisen, at der var brug for at opdatere legepladser og uderum, og for at kunne løse de tiltag, var der brug for nogle med en anden faglighed, forklarer hun.

Udvalgsformanden peger også på, at det for børneområdet primært har handlet om, at kommunen bygger flere daginstitutioner, hvilket øger behovet for konsulenter på området.

Ikke et problem Er det overordnet et problem, at kommunen bruger flere penge på konsulenter på de her området?

- De her opgørelser får vi løbende, så de er jo en mulighed for at kunne følge udgifterne tæt og forholde os til, om noget stikker af. Det handler om åbenhed og transparens, og her kan vi se en konkret forklaring på stigningen, siger Sylvest.

Så det er ikke problematisk, fordi der er en forklaring?

- Nej. Når det kan forklares, er der ikke noget problem. Det er først, når noget stikker af og det ikke kan forklarer, siger Pernille Sylvest.

På skoleområdet er det blandt andet udgifterne til IT-konsulenter, som er steget fra 2019 til 2020, mens udgifterne til lovpligtige advokater er steget på børneområdet, viser Køge Kommunes egen opgørelse.