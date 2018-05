Flere af indsigelserne udtrykker vrede over, at man vil fjerne den årlige hovedrengøring hos de ældre. Foto: Thomas Olsen

Kommunens egne medarbejdere advarer mod besparelser for de ældre

Køge - 08. maj 2018 kl. 13:10 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KØGE: Kun et par måneder inde i 2018 viste budgettet for Ældre- og Sundhedsudvalget et forventet underskud på næsten 26 mio. kr., og på den baggrund sendte udvalgets medlemmer en række spareforslag i høring.

Blandt andet er det foreslået, at der skal være fuld egenbetaling for kørsel til og fra daghjem og genoptræning, et tilbud om en årlig hovedrengøring skal afskaffes, og ibrugtagningen af nye plejeboliger i Køge Nord samt det store nye genoptræningscenter ved stationen skal udskydes til 2019.

Forslagene er som nævnt sendt i høring, og det har - ikke overraskende - afstedkommet en række stærkt kritiske svar.

Handicaprådet skriver direkte, at »det ikke giver nogen mening, at der gennemføres omfattende møder mellem politikere, embedsmænd og brugere i forbindelse med vedtagelse af budgettet, og når man så er kommet tre måneder ind i året, så mangler der 25,9 mio. kr«.

»Brugersiden i Handicaprådet finder det dybt bekymrende, at budgetterne i Køge Kommune igen ikke holder«.

Desuden gøres der i høringssvaret opmærksom på, at den planlagte afskaffelse af hovedrengøringen er uacceptabel.

»Hovedrengøringen er indført som kompensation for de nedskæringer i rengøringen, som er gennemført de senere år, og som har bragt den ordinære rengøring ned på et alt for lavt niveau. Det er helt afgørende for sundhed og velfærd, at denne kompensation opretholdes«, skriver Handicaprådet.

Seniorrådet peger generelt på, at stort set alle foreslåede besparelser vil ramme de svageste borgere med størst behov for hjælp, og man forstår ikke, hvorfor en forholdsvis velpolstret kommune som Køge ikke kan finde pengene på andre måder end ved stadige nedskæringer.

Seniorrådet skriver i sit høringssvar:

»Køge Kommunes gode økonomi bliver nu styrket med 41 mio. kr. fra udligningsreformen. Seniorrådet anbefaler på det varmeste, at en del af disse midler »retter op« på de manglende 25,9 mio. kr. i Ældre- og Sundhedsudvalgets budget for 2018-2019. Seniorrådet anbefaler, at der fremover udarbejdes relevante budgetter på området i forhold til de udfordringer, der er - fremfor tillægsbevillinger.«

Medarbejderrepræsentanterne i forvaltningen anerkender i deres høringssvar, at udvalget har forsøgt at minimere de personalemæssige nedskæringer, men man undrer sig samtidig over, at budgetterne skrider gang på gang.

»De senere års økonomiske udfordringer på velfærdsområdet efterlader et indtryk af, at ældre- og sundhedsområdet er underprioriteret, og det undrer, at der ikke er taget tilstrækkelig højde for tilgangen af borgere og opgaver på området«, skriver medarbejderne.

De er derfor bekymrede for, at man selv med de foreslåede besparelser vil sidde i nøjagtigt samme situation igen i 2019, hvis ikke der kommer bedre styr på budgetterne.

Medarbejderne, der har specifikt med genoptræning og rehabilitering at gøre, peger på, at forslaget om fuld egenbetaling vil give store problemer - ikke kun for de ældre, men for andre af kommunens ansatte.

For når for eksempel ældre i Borup på den måde vil få en merudgift på over 1.000 kroner om ugen, så vil de fravælge at komme på daghjem, hvilket vil lægge øget pres på hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen, så dét man sparer et sted, blot vil resultere i øgede udgifter et andet sted.

Endelig peger både Seniorrådet og medarbejderne på, at et forslag om at bruge godt 5 mio. kr. af puljemidler, der er øremærket til flere varme hænder på plejecentrene, til at dække et underskud i Frit Valgs-ordningen, er fuldstændigt skudt ved siden af.

»De penge skal bruges som tiltænkt og ikke som besparelser på plejecentrenes budgetter«, skriver Seniorrådet.

Ældre- og Sundhedsudvalget holder møde om besparelserne tirsdag eftermiddag.