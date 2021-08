Der er en masse fladt tag i transportcenteret STC, som Køge Kommune gerne ser benyttet til solcelleanlæg. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen vil udnytte transportcenters flade tage til solceller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kommunen vil udnytte transportcenters flade tage til solceller

Køge - 04. august 2021 kl. 14:02 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Rammevilkår har stukket en kæp i hjulet for solcelleanlæg på kommunale bygninger. Derfor har Køge Kommune kigget andre steder hen.

Nærmere bestemt på den store mængde flade tage hos Skandinavisk Transport Center (STC).

Et areal, som Køge Kommune ser som oplagt til at installere solcelleanlæg på.

- I Køge Kommune findes der også en lang række erhvervsejendomme, hvor det ville være oplagt at placere store solcelleanlæg. Et af de steder er Skandinavisk Transport Center (STC), hvor der er over 300.000 m2 flade tage, skriver Køge Kommune i den nyligt udgivne kommuneplan, hvor der videre står:

- Kommunens Team for Grøn Omstilling vil i dialog med bygningsejere og mulige projektudviklere og undersøge konkrete business cases for opstilling af solceller på erhvervsbygninger.

Privat ejendom En indsats, som skal være en del af mere for at indfri Danmarks målsætning om en 70 pct. CO2-reduktion, og hvis det skal lykkedes, anslås det, at der vil være behov for at tidoble elproduktionen fra sol frem mod 2030.

Køge Kommune ser derfor meget gerne, at der bliver installeret solcelleanlæg hos transportcenteret.

- Det er privat ejendom, så kommunen har begrænsede muligheder for at diktere, hvad der skal ske. Vi vil dog gerne gøre virksomhederne opmærksomme på de muligheder, som der er, siger Jacob Skjødt Nielsen, der er grøn ambassadør i Køge Kommunes Grøn Omstilling.

- Der er betydelige antal kvadratmeter hos STC, og solceller er et godt supplement til vindenergi, som vi ikke har store mulighed for på grund af den tætte bebyggelse i Køge, uddyber han.

Blandt andet er en nye lagerhal for Postnord i STC forberedt til solceller.

Undersøges Selvom solceller på de mange flade tage på lagerbygningerne i STC kan virke oplagt, er der dog flere forbehold i processen.

Det fortæller Thomas Kampmann, der er direktør for Skandinavisk Transport Center og Køge Havn og byrådspolitiker for Konservative.

- Status er, at man blandt andet er ved at finde ud af, hvor det giver mening med solceller i STC i forhold til afgifter, salg og hvad virksomheder selv kan bruge af strøm, siger han og fortæller, at det desuden skal undersøges, hvilke bygninger, som kan bære solceller på taget, da flere har en speciel konstruktion og isolering, som ikke nødvendigvis kan bære solcelleanlæg.

- Nede på havnen er vi også ved at undersøge, hvad der er af muligheder, men på grund af lovgivningen, skal vi bruge al strømmen selv, og det kan vi pt. ikke, siger havnedirektøren.

Thomas Kampmann mener dog, at der generelt er gode muligheder i solceller, og at det i forhold til klimaindsatsen er at høste de lavthængende frugter.

- Men hvis virksomhederne først skal til at betale afgifter for strømmen, kan det ikke betale sig.

Udfordringer Når Køge Kommune ikke bare selv installerer en masse solcelleanlæg, handler det om de statslige rammevilkår, der gør det til en større udfordring.

- Der er en fjollet lovgivning, som gør, at kommunen ikke kan sætte solcelleanlæg op på kommunale bygninger, hvis en del af strømmen skal sælges, siger Jacob Skjødt Nielsen.

Heller ikke Niels Rolskov (EL), formand for Klima- og Planudvalget, er tilfreds med de nuværende regler.

-Det er helt urimeligt med de nuværende regler. De kræver så meget administration og oprettelser af nye selskaber, når der skal placeres solcelleanlæg. Det er nærmest det samme som at sige, at det er umuligt.

Bedste løsning Begrænsningerne for de kommunale muligheder for solcelleanlæg gør, at Jacob Skjødt Nielsen håber, at de nye virksomheder i STC vælger at kigge mod solceller.

- Vores analyse er, at det bedste vi kan gøre i Køge Kommune, er solceller på flade tage, siger den grønne ambassadør.

I Køge Kommunes klimaplan fra 2020 er der beregnet på effekten af solcelleanlæg på alle flade tage i transportcenteret STC (cirka 300.000 m2).

Det vurderes, at der vil kunne nås en samlet installeret effekt på ca. 57.000 kWp (kilo Watt peak).

Solcellemodulerne vil skulle lægges ned, da der er tale om flade tage.

- Dermed vil den forventede årlige elproduktion være på over 46.600 MWh (megawatt-timer, red.), står der i klimaplanen.