Peter Lydeking Andersen har vedhæftet billeddokumentation for sin klage over manglende snerydning ved trafikchikanen på Søndre Viaduktvej og Carlsensvej.

Kommunen vil forbedre servicen: Lover natlig håndtur

De tre vedhæftede billeder viser tydeligt, at cykelstierne ved trafikchikanen er dækket af sne og altså glatte. Michael Munk forsøger ikke at bortforklare den manglende rydning. Kommunen har fået nye og lidt større traktorer til snerydningen, som i modsætning til de gamle traktorer ikke kan komme til at rydde ved trafikchikanen. Det betyder dog ikke, at rydningen ikke skal foretages - tværtimod har det været aftalt, at sneen skulle klares med håndkraft fra morgenstunden. Men den aftale er altså ikke blevet holdt, erkender Michael Munk.