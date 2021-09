Andelen af tabte klagesager på voksensocial- og arbejdsmarkedsområdet i Køge Kommune er igen faldet, og tendensen for 2021 peger i samme retning. Foto: Torben Thorsø

Kommunen taber færre og færre klagesager på socialområdet

Køge - 27. september 2021 kl. 05:49 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Det gør mig rigtig, rigtig glad.

Lissie Kirk (S), der er formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune, er ikke overraskende godt tilfreds med, at sagsbehandlingen på hendes udvalgs område ser ud til fortsat at gå i den rigtige retning.

Ifølge de seneste tal fra Ankestyrelsen er både antallet af klager og andelen af tabte klager faldet på voksensocial- og arbejdsmarkedsområdet fra 2019 til 2020, og tal fra første kvartal i år viser samme tendens.

Omgjorte sager Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til den myndighed, der er klaget over, som så skal behandle sagen igen. En hjemvisning kan eksempelvis skyldes manglende oplysninger eller alvorlige sagsbehandlingsfejl.



Ændring: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i myndighedens afgørelse, og der sker ingen ændringer.



Omgørelsesprocent: Når en afgørelse bliver hjemvist eller ændret, er afgørelsen blevet omgjort. Procentdelen af omgørelser findes ved at tage alle de omgjorte sager og sammenholde med det samlede antal behandlede sager.



Kilde: Børne- og Socialministeriet

Kigger man på den såkaldte omgørelsesprocent, er tallet fra sidste år nede på 26 procent. Omgørelsesprocenten er andelen af hjemviste eller ændrede klagesager af Ankestyrelsen. Procentdelen af omgørelser findes ved at tage alle de omgjorte sager og sammenholde med det samlede antal behandlede sager.

I 2019 blev der klaget over 129 sager på det samlede voksensocial- og arbejdsmarkedsområde i Køge Kommune, hvoraf 42 af sagerne blev omgjort. Det giver en omgørelsesprocent på cirka 33 procent. Resten blev stadfæstet, da styrelsen var enig i kommunens afgørelse.

Sidste år blev der på samme område klaget over 107 sager, og 28 blev omgjort. Det giver en andel på 26 procent.

En positiv forandring Ser man lidt længere tilbage, viser det, at både antallet af klager og andelen af tabte klagesager på voksensocial- og arbejdsmarkedsområdet er faldet stort set stødt for Køge Kommune de seneste fire år. Dermed ligger kommunen nu under landsgennemsnittet, og det glæder Lissie Kirk.

- Det er jeg rigtig godt tilfreds med og stolt over, for det betyder, at når vi har et politisk fokus og vil opnå forandring, så kan vi godt skabe en positiv forandring, pointerer udvalgsformanden.

Hun peger på, at både arbejdet i kommunens såkaldte 17.4 udvalg og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har givet pote.

Hvordan man være sikker på, hvad der skyld i den positive tendens? Coronakrisen kan vel også have spillet en rolle i eksempelvis antallet af klager sidste år?

- Jeg har ikke et indtryk af, at der har været færre henvendelser fra borgerne trods corona, så det betyder, at det vi har sat os for, er vi nået rigtig langt med. Jeg er overbevist om, at når tallene ser sådan ud, skyldes det arbejdet, som vi politisk har sat i gang, som forvaltningen udfører, og som medarbejderne arbejder efter i hverdagen, siger Lissie Kirk.

Hun erkender, at kommunen fortsat har et arbejde at gøre på området.

- Man kan altid blive bedre, så vi er ikke i mål endnu. Det er en løbende proces, og vi skal fortsat have fokus på at forbedre sagsbehandlingen, understreger udvalgsformanden.

Ifølge Ankestyrelsen viser tallene for første kvartal af 2021, at omgørelsesprocent på kommunens samlede voksensocial- og arbejdsmarkedsområde er faldet yderligere. Den ligger nu på 22 procent.