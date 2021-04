Kommunen styrker indsatsen til gavn for ordblinde

Udfordringerne kan opstå i mere eller mindre udtalt grad, men fælles for dem alle er, at tidlig indsats er alfa og omega for elevens fremtidige sproglige udvikling og forståelse. Derfor har Køge Kommune som én af de eneste kommuner valgt at sammensætte sin helt egen uddannelse af lærere der efteruddannes til dysleksi-vejledere på alle kommunens skoler.

Afgørende indsats

- Tidlig indsats er helt afgørende for den enkelte elev, og derfor skal vi sætte ind med specialistviden. Jeg er meget glad for, at vi har valgt at prioritere et vigtigt område ved at sammensætte en egentlig vejleder-uddannelse, så vi sikrer en indsats baseret på solid faglighed. Vi er jo så heldige at leve i en tid, hvor der findes rigtig mange værktøjer og digitale redskaber til at hjælpe med de forskellige former for indlæringsvanskeligheder. De muligheder skal vi kende til og udnytte fuldt ud, siger Mads Andersen (K), formand for Skoleudvalget.