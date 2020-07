Udligningsaftalen og de medfølgende tilskud sender et pænt bidrag til Køge Kommune. Forvaltningen skal nu regne på de endegyldige tal, men det ser positivt ud, lyder meldingen. Foto: Elmer MAdsen

Kommunen modtager 20.200 kroner per indbygger i udligning og tilskud

20.201 kroner per borger. Det er det beløb, som Køge Kommune næste år vil modtage i udligning og medfølgende tilskud ifølge Social- og Indenrigsministeriets nye opgørelse. En opgørelse, der blev præsenteret onsdag, men siden blev korrigeret efter en regnefejl.

Beløbet er vokset med 3.440 kroner per borger sammenlignet med 2020's udligningsaftale, men det dog er endnu for tidligt at sige noget endegyldigt om regnestykket, da kommunens økonomiforvaltning først skal regne det hele igennem. Det ser imidlertid fornuftigt ud frem mod efterårets budgetplanlægning, lyder beskeden fra forvaltningen til DAGBLADET.