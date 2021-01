Nu er det borgere over 65 år, der får hjælp i hjemmet, som vil blive tilbuudt Covid19-vaccine - kommunen skal dog lige have det praktiske omkring transport til at og fra vaccine-stedet løst først. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen knokler med at få transport til vaccinecenter på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen knokler med at få transport til vaccinecenter på plads

Køge - 07. januar 2021 kl. 11:42 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

I disse dage modtager borgere over 65 år, som får både praktisk og personlig hjælp i hjemmet, et brev fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut med tilbud om vaccine mod COVID-19.

Mange af disse borgere er allerede begyndt at henvende sig til kommunen for at høre om, hvordan de skal komme frem og tilbage til vaccinationsstedet, og Køge Kommune skriver nu i en pressemeddelelse, at man er i fuld gang med at planlægge transport til vaccinationscentret, for de borgere, der ikke selv har mulighed for at sørge for transport.

Kommunen mangler dog endnu de sidste praktiske oplysninger fra Region Sjælland, hvorfor den enkelte borger endnu ikke kan bestille kørsel - selvom borgeren måske allerede har fået brev med tilbud om vaccination fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serums Institut.

Køge Kommune forventer afklaring inden for de nærmeste dage, fortæller Maiken Ruders, der er Ældre- og Sundhedschef i kommune:

- Vi har allerede været i kontakt med alle borgere, som opfylder kriterierne, så alle også er informeret mundtligt.

- Når det bliver muligt at arrangere transport, vil det være kommunen, der booker en tid og søger for både afhentning og hjemtransport. Det vil borgerne få nærmere oplysning om, så snart praktikken er på plads, siger hun og opfordrer desuden pårørende til ældre over 65 år, som står over for at skulle vaccineres, til at tilbyde deres hjælp til transporten.

- Vi vil meget gerne sikre, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt, og at transportmuligheden bliver benyttet af borgere, der ikke har andre muligheder og dermed har et reelt har behov for den. Derfor er vi også taknemmelige for hjælp fra pårørende, siger Maiken Ruders.

I brevet fra Sundhedsstyrelsen kan man læse, at man som udgangspunkt selv står for transport til vaccinationscenter.

Er det ikke muligt ved egen hjælp eller med hjælp fra pårørende, kan man altså få hjælp fra kommunen, som arrangerer fælleskørsel.

Lige så snart praktikken er på plads, og Køge Kommune har fået besked på, hvilke tider der er til rådighed, vil man kunne læse mere på koege.dk, ligesom de pågældende borgere altså også vil få besked direkte.