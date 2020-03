Kommunen begynder kriseberedskab: Kulturen skal lukkes ned først

Køge Kommune er allerede mindre end en time efter den omfattende melding om, at det offentlige Danmark skal lukkes ned i mindst 14 dage, sat gang i kriseberedskabet.

- Vi har netop talt sammen alle de berørte parter i telefonen og vi mødes i kriseberedskab tidligt i morgen. Vi har også indkaldt lederforum, som er chefniveauet under direktørerne, siger velfærdsdirektør i Køge Kommune, Mette Olander, som står i spidsen for kommunens indsats mod coronavirus.

- Det er nødvendigt, når man laver sådan nogle ting, at de rigtige mennesker mødes og vi laver de rigtige planer for, hvordan vi går til værks, siger Mette Olander.

Den første opgave er at lukke kulturinstitutioner, biblioteker og andre kulturelle arrangementer.

- Vi er i gang med at lukke kultur-niveauet, som skal lukke i morgen. Her er opgaven at få lukke alle arrangementer, hvor borgerne skal informeres i morgen, siger Mette Olander.