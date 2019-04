Skolechef Søren Thorborg bakker fuldt op om eleverne på Holmebækskolen, som har udarbejdet deres egen skærmpolitik. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Kommunen bakker op om elevernes egen skærmpolitik: - Godt initiativ

Køge - 07. april 2019 kl. 07:41 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For lidt under en måned blev de to ældste klasser på Holmebækskolen færdige med et længere forløb, der skulle munde ud i en konkret politik for elevernes brug af computere og mobiltelefoner i undervisningen. Projektet varede det mest af et år, hvor de unge i samarbejde med deres lærere og psykolog Anders Colding-Jørgensen arbejdede på at formulere en skærmpolitik.

Målet var, at projektet kunne være med til at inspirere og skabe debat, så eleverne på kommunens andre skoler fik en ramme af diskutere digital adfærd ud fra.

Hos forvaltningen i Køge Kommune er man positiv over for inddragelsen af eleverne, og skolechef Søren Thorborg bakker op om projektet.

- Det er et centralt område for skolerne at agere på, og det er helt naturligt, at skolerne sørger for at have regler på området. I den forbindelse synes jeg, at Holmebækskolen er gået et skridt foran ved at lave en super god proces, hvor eleverne har fået en forståelse for, hvor meget det her forstyrrer dem i undervisningen, siger han.

Han fortæller, at man i Køge Kommune tidligere har diskuteret, hvorvidt der skulle udarbejdes en politik på området fra centralt hold, men beslutningen endte med at give ansvaret og friheden videre til de enkelte skoler og skolebestyrelser.

I de senere år er forskellige digitale midler, som computere eller mobiltelefoner, blevet et brugbart værktøj i undervisningen på mange af landets skoler. Derfor er det ekstra vigtigt at have en bevidsthed om brugen af disse, mener skolechefen.

- Det er en god måde at arbejde på, når man bruger de digitale midler som redskaber. Det er blevet en del af hverdagen, men det kalder også på, at man er bevidst om, hvornår det er smart at bruge, og hvornår det er smart at lægge væk. Her skylder både skole og forældre at bidrage til de overvejelser, siger Søren Thorborg.

Holmebækskole-elevernes skærmpolitik kan læses på den dertil oprettede hjemmeside: www.phonepatrol.dk.