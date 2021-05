Kommunen ansætter flere testmedarbejdere

I længere tid har livreddere fra Køge Svømmeland fungeret som testmedarbejdere på skolerne i Køge Kommune, hvor de to gange om ugen har været på besøg for at pode lærere og personale. Men da kommunen fik klar besked om genåbningen, begyndte man på skoleområdet at ansætte folk, som fremover kunne teste og pode ude på skolerne, når livredderne skulle tilbage i de kommunale svømmehaller.