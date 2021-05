Kultur- og Idrætsudvalget har netop kigget på en ny eventstrategi, der skal åbne op for flere store begivenheder i Køge. Foto: Hans Jørgen Johansen

Kommune vil være mere eventvenlig

Køge - 09. maj 2021 kl. 05:28 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

På det seneste møde i Kultur- og Idrætsudvalget drøftede udvalget et oplæg til en egentlig eventstrategi for Køge Kommune, som en forlængelse, at at man gennem de seneste år har afholdt en række kommunale events, der har givet borgerne »gode oplevelser og styrket sammenhængskræften og fællesskabet i kommunen«, som det hedder i dagsordenen til mødet.

- Det er faktisk et skide spkændende område at komme i gang med, siger en begejstret Anders Ladegaard Bork (DF), der er formand for udvalget.

Han forklarer, at formålet med en egentlig strategi på området er, at gøre kommunen til en god sparringspartner, når aktører kommer med en ide til en begivenhed, der kan arrangeres i Køge Kommune:

- Vi vil gerne være en mere eventvenlig kommune, der støtter op om tiltrække store event, som kan sætte byen på den anden ende, fortsætter han.

Ønsker stor pulje

Ved budgetforliget for 2020 godkendte forligsparterne at styrke event-området med en dedikeret ressource i kultur og idrætsteamet og drømmen er, for Kultur- og Idrætsudvalget, nu, at der hver år bliver sat penge af til en fast pulje, der kan hjælpe til med at realisere nogle ideer til events som for eksempel sportsstævner eller mere musikliv.

- Vi har i øjeblikket 400.000 kroner til rådighed, men vi drømmer om en varig pulje, der kan være med til at styrke muligheden for at lave aktiviteter i byen, siger han og peger på, at når Køge gerne vil være et »kraftcenter på Sjælland«, som det ofte bliver nævnt, så skal der også økonomiske kræfter til at løfte opgaven.

- Så hører det også med til tankegangen, at vi skal kunne stå for store events, siger Anders Ladegaard Bork, der har noteret sig, at det er et enigt udvalg, der bakker op om dén ambition.

En god forretning

Han ved godt, at der kan komme kritik af, at kommunen satser stort på kulturlivet, men det rokker ikke ved hans syn på sagen:

- Det hører med til at have en attraktiv by, at der sker noget, for de der bor her og de der kommer for at besøge os. Men vi gør det jo heller ikke bare for vores blå øjnes skyld; der er jo nogle afledte effekter, hvor der blandt andet skabes omsætning i byen ved store events, siger han og fortsætter om hans personlige holdning:

- Jeg tror på, at kultur og idrætslivet også er en stor del af vores velfærd.

I forbindelse med 5drøftelsen af perspektiverne i en eventstrategi har udvalget også set på, hvordan ma eventuelt kan kæde strategien sammen med en branding af byen:

Byen brandes

- Køge har jo virkelig nogle markante aktiviteter og kvaliteter som det vil være oplagt at spille på, siger han og nævner eksempelvis handelslivet i middelalderbyen, Vikingeborgen eller det maritime, hvor man udvikler både Køge Marina og den gamle inderhavn i øjeblikket.

Han fortæller dog, at foreløbig har man ikke lagt sig fast på et tema eller lignende for eventstrategien og at det måske vil komme senere i processen.

Penge skal findes

Det gælder også finansieringen af den eventpulje som Kultur- og Idrætsudvalget drømmer om at få etableret. Der er endnu ikke sat tal på, hvor stor puljen eventuelt skal være.

- Den del regner vi med bliver en del af budgetforhandlingerne senere på året, siger Anders Ladegaard Bork, der bemærker, at en vigtig del af en eventstrategi også er at blive endnu bedre til at snakke med byens aktører som for eksempel Køge Festuge eller Connect Køge, så man får skabt et rigtig godt samarbejde, der kan være med til at gøre Køge til en by, hvor der virkelig sker noget stort flere gange omåret.