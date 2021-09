Kommune vil give op til 20.000, hvis du vil redde frøer og salamandere

Klima- og Planudvalget i Køge Kommune har i Naturhandleplan 2021 besluttet at afsætte penge og forbedre forholdene for padder, der er fredede dyr. Flere paddearter, for eksempel springfrø og stor vandsalamander, har kommunen en særlig forpligtelse til at passe på, fordi de er sjældne i hele EU.

- Det er jo vores fornemmeste opgave at passe på det rige dyreliv, vi har her i Køge Kommune og det har vi brug for alles hjælp til. Derfor har vi valgt at give dette tilskud til etableringen af søer igen i år, da vi kan se, at det virker, og at det skaber bedre vilkår for paddelivet, siger Niels Rolskov (EL), formand for Klima- og Planudvalget.