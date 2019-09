Direktøren for Connect Køge, Allan Munch Mortensen, mener, at kommunen bør sætte ind med målrettet dialog og kommunikation for at styrke den lokale erhvervsindsats. Foto: Kim Rasmussen

Kommune stagnerer i ny erhvervsmåling: Målet er top 10

Køge - 10. september 2019 kl. 13:44 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De lokale virksomheders oplevelse af Køge Kommune er samlet set uændret sammenlignet med 2018.

Det viser Dansk Industris (DI) undersøgelse af det lokale erhvervsklima, som hvert år sætter fokus på erhvervsvenligheden i landets kommuner.

Præcis som sidste år placerer Køge sig nemlig på en 33. plads blandt de 93 undersøgte kommuner. Den placering kalder på en mere målrettet indsats, lyder det fra Connect Køge.

- Når vi ser på det igen næste år, håber jeg, at vi bliver vurderet bedre. Det skal være let at drive virksomhed i og omkring Køge, og vi har allerede iværksat besøgsrunder hos de lokale virksomheder som en del af en mere målrettet indsats for at gøre kommunen mere synlig, siger Allan Munch Mortensen, der er direktør for Connect Køge, til DAGBLADET Køge.

Fysiske rammer skuffer DI's undersøgelse måler kommunerne på en række parametre, og når det kommer kategorien »fysiske rammer«, er Køge Kommune blot nummer 82 blandt de 93 kommuner. I 2018 var man ellers placeret som nummer 36 i denne kategori.

- Køge Nord Station og den planlagte udvidelse af Skandinavisk Transport Center vil være med til at skabe vækst og udvikling i lokalområdet de kommende år. Men kommunen er på mange måder i forandring og skal løbende finde sine ben at stå på. Det skaber nogle gange udfordringer i forhold til virksomhederne, siger Carsten K. Jensen, der er formand for DI Roskilde/Køge Bugt, i en pressemeddelelse.

Hos Connect Køge, der dagligt arbejder med at styrke kommunens erhvervsindsats, har man også noteret sig den skuffende placering af de fysiske rammer.

- Først og fremmest er jeg glad for DI's undersøgelse, som er et godt værktøj til os ude i kommunerne, der arbejder med erhvervsvenlighed. Når det kommer til Køges overordnede placering, er den uændret sammenlignet sidste år, men jeg har noteret mig, at vi i forhold til de fysiske rammer falder lidt uheldigt ud, siger Allan Munch Mortensen.

Målet er top 10 Han har svært ved at sige, præcis hvorfor Køge Kommunes fysiske rammer ikke opleves bedre blandt de lokale virksomheder, men Munch Mortensen, der har været direktør for Connect Køge siden 1. august, peger på kommunikation, dialog og synlighed som vejen frem.

Køge Kommune får overordnet samme placering som i 2018, men i de foregående år var man helt fremme på blandt andet 16., 18. og 19. pladsen. Er kommunen gået i stå, når det kommer til at styrke erhvervsklimaet?

Fakta om undersøgelsen Dansk Industris’ undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er tiende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

7.332 virksomheder inden for DI’s brancher har svaret på undersøgelsen.

I Køge har 92 virksomheder svaret på undersøgelsen, hvilket repræsenterer 4.281 arbejdspladser.

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres blandt andet af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille og antal nystartede virksomheder.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner - Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø - deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Kilde: Dansk Industri - Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, at de nuværende tiltag fra Connect Køge og den styrkede dialog og information vil skabe et løft. Vi er placeret i den bedste tredjedel, og det er et okay resultat, men det kan blive bedre, og vores mål er at være blandt de ti mest erhvervsvenlige kommuner inden for en overskuelig årrække. Kommunen skal være en medspiller og ikke en modspiller, fastslår Allan Munch Mortensen.

