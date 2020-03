Kommune rækker hånden ud til trængt erhvervsliv

Med virkning fra i dag, onsdag, sættes tre konkrete initiativer i søen for at hjælpe kommunens hårdt prøvede erhvervsliv gennem krisen på bedst mulig vis.

Tiltagene dækker over hurtigere betaling af regninger fra virksomheder til kommunen, en hurtigere igangsættelse af allerede planlagte bygge- og anlægsprojekter, så entreprenørerne kan få fyldt ordrebøgerne op, hvis andre ordrer falder fra, samt lempeligere regler for varelevering.

”Dette initiativ kræver en byrådsbeslutning, før det kan igangsættes. Byrådets partier har tilkendegivet, at man står sammen om beslutningen, der forventes at være formelt godkendt og klar til at effektuere onsdag den 18. marts.

Virksomhederne skal ikke gøre noget selv i den forbindelse, men blot sende regninger som normalt,” oplyser kommunen. Initiativet med tidligere igangsættelse af allerede planlagt bygge- og anlægsarbejder skal ses i lyset af, at lokale entreprenører måske oplever tomme ordrebøger, som kommunen gerne vil hjælpe med at få udfyldt igen.

I pressemeddelelsen uddyber man tankerne om dette: ”Teknik- og Ejendomsafdelingen kontakter de håndværkere, som allerede har en planlagt aftale med Køge Kommune, hvis det giver mening at igangsætte arbejdet før planlagt. Ligeledes sættes der gang i mindre vedligeholdelsesopgaver, som endnu ikke er aftalt med en håndværker. Det arbejde, der sættes i gang, følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder blandt andet, at håndværkere ikke arbejder indendørs på plejeboliger med videre,” oplyser man.

Det sidste initiativ, der er omfattet af den nye lokale hjælpepakke, er lempeligere krav til varelevering. Fra og med i dag håndhæver kommunen således ikke de normalt gældende regler for, hvornår leverandører og erhvervsdrivende kan levere og modtage varer. Dette gælder foreløbig frem til 30. marts og betyder i praksis, at leveringen kan ske, når det passer parterne.

”Et samlet byråd opfordrer alle borgere til at handle lokalt og støtte de lokale erhvervsdrivende. Desuden opfordres alle til at støtte cafeer og restaurationer ved at købe take away,” skriver man i pressemeddelelsen.