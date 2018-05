Kommune protesterer mod regeringens parkeringsplaner

Som følge af den opståede tvivl om det økonomiske fundament for betalingsparkeringsordningen i Køge valgte et enigt byråd i aftes at udsætte evalueringen til efteråret, hvor man vil kende præmisserne og konsekvenser af fremtidens ordning. Det skriver DAGBLADET.

- Det er kommunens opfattelse, at indtægter fra betalingsparkering og fra P-afgifter bør bruges til glæde for bilisterne og selvfølgelig hverken til at styrke kommunekasserne eller statskassen.

- Det har fuldstændig afgørende betydning for, hvordan betalingsparkeringsordningen kommer til at se ud i fremtiden, og om vi i det hele taget skal have betalingsparkering. Det lader ikke til, at de vil trække det i langdrag, og jeg ved, at forvaltningen har skrevet og fået svar fra ministeriet og fået at vide, at 'sådan bliver det nok.' Men det har aldrig nogensinde været meningen, at vi skulle skovle penge ind på det, og vi har også vidst, at vi ikke kan bruge pengene på skoler eller plejehjem. Overskuddet kunne kun bruges på flere parkeringspladser og bedre parkeringsforhold, siger Mette Jorsø til DAGBLADET.