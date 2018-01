Kommune overtager ejendomsskat: Mere dialog, mindre tvang

Ændringen kommer ikke til at have betydning for de, der betaler til tiden, men for de sene betalere, kan det betyde mere dialog fremfor tvangsauktioner. Første rate skal betales allerede den 10. januar 2018, og man kan nemt skabe sig et overblik og betale på Køge Kommunes hjemmeside.