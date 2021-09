Venstre foreslår et nyt erhvervshus, som skal forbedre Køge Kommunes service over for virksomheder. I sidste uge besøgte partiformand Jacob Ellemann Jensen, folketingsmedlem Morten Dahlin og gruppeformand i Køge Byråd Ken Kristensen virksomheden Scandiloc i Herfølge. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kommune i frit fald i ny måling om erhvervsvenlighed

Køge - 03. september 2021

Køge Kommune styrtdykker i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Køge falder tilbage med 30 pladser og lander dermed på en placering som nummer 67 af de 98 danske kommuner. Køge har tidligere ligget på en 18-plads.

Resultatet skyldes i høj grad udfordringer i informationsdelingen og dialogen med kommunens politikere og embedsværk, skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse. Køge Kommune får imidlertid gode karakterer på en lang række andre områder, der er vigtige for erhvervslivet, som god infrastruktur samt åbenhed for at lade private leverandører byde på kommunale opgaver. Derudover gør Køge Kommune en stor indsats for samarbejdet mellem folkeskolerne og virksomhederne for herigennem at lokke byens unge borgere til at søge mod erhvervsuddannelserne. Dette arbejde er særligt vigtigt for at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

- Hvis virksomhederne i mødet med kommunens medarbejdere f.eks. i forbindelse med en miljøgodkendelse eller byggesagsbehandling oplever gentagende forsinkelser eller manglende information, så koster det virksomhederne penge, og frustrationerne stiger. Dette dårlige indtryk kan skygge for de positive tiltag, kommunen også står bag, siger Jeanet Løgsted, der er formand for DI Roskilde/Køge Bugt.

Venstre: Trist udvikling Venstres gruppeformand i Køge Byråd, Ken Kristensen, kalder udviklingen for trist.

- Virksomhederne oplever en kommune som er langsommelig og meget rigide i sagsbehandlingen. De oplever en kommune hvor kommunikationen er mangelfuld og anvendelsen af private lokale leverandører i stort omfang udestår. De savner medspil på området for den grønne omstilling samt digitale løsninger i forhold til administrative forhold, siger Ken Kristensen.

Han peger på, at Køge tidligere har ligget væsentlig højere i DI-målingerne.

- I sidste byrådsperiode lå vi i top 20 og med den udvikling, Køge gennemgår, bør vi have et mål om mindst en top 10 placering. Den nuværende politiske ledelse har i for mange år nedprioriteret området og det får nu konsekvenser. Vores virksomheder er fundamentet for vores velfærd. Hvis de ikke vil bosætte sig i Køge Kommune mister vi arbejdspladser og indtægter i form af skat de arbejdspladser samt virksomheder generer, siger Ken Kristensen og tilføjer, at kommunen har brug for skatteindtægter til at forbedre daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

Nyt erhvervshus Han foreslår, at Køge Kommune opretter et nyt erhvervshus.

- Vi skal som kommune levere bedre og derfor har vi tidligere foreslået et kommunalt erhvervshus for virksomhederne og gerne beliggende i et af vores erhvervsområder. En enkelt indgang til kommunen for erhvervslivet med en åben og dialogsøgende kommunal tilgang og en styrkelse af sagsbehandlingen, siger Ken Kristensen.

I et sådant erhvervshus skulle kommunen samle medarbejdere, der kunne håndtere byggesager, lokalplaner, miljø og vejsager med forbindelse til virksomheder.

- Her kunne Connect Køge også sidde, muligvis i en reduceret funktion, siger Ken Kristensen.

Den højeste placering, som Køge Kommune har opnået, er en 18. plads, som man fik i både 2014 og 2017. I 2018 og 2019 var kommunen nummer 33 på listen over erhvervsvenlighed. Mens Køge rykkede tilbage til en 37 -plads i 2020.