Forvaltningschef Mette Olander ærgrer sig blandt andet over, at kommunen ikke ramte plet i første omgang ved at give afslag på aflastning til Frank Poulsen og Linda Dahl. Foto: Simon de Visme

Kommune erkender fejl: - Det er ærgerligt og beklageligt

DAGBLADET Køge har via en fuldmagt fået mulighed for at interviewe velfærdsdirektør Mette Olander om familiens konkrete sag. Forvaltningschefen, der flere gange har holdt møder med forældrene Frank Poulsen og Linda Dahl, er på flere punkter ærgerlig over kommunens sagsbehandling, men hun fortæller, at Køge Kommune med bevillingen fra december sidste år har forsøgt at udfylde Mathias' behov og samtidig holde sig inden for loven.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her