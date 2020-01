Der skal mere gennemsigtighed om Køge Kommunes forbrug af konsulenter, og derfor offentliggør kommunen nu selv sit samlede forbrug for både at blive klogere og samtidig sende et signal om åbenhed. Foto: Kim Rasmussen

Kommune bruger millioner på konsulenter: Nu skal alt lægges frem

Så mange penge brugte Køge Kommune i løbet af et år på eksterne konsulenter. De 12 måneder strækker sig over perioden fra juni 2018 til maj 2019. Året før lå kommunens konsulentforbrug også på godt og vel 20 millioner kroner, og nu skal forbruget vises frem for offentligheden for at skabe mere gennemsigtighed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her