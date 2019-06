Truende besparelser på skoleområdet har gennem forsommeren skabt frustration, og mandag blev der så truffet beslutning om blandt andet at skære på inklusion og incitamentsstruktur, ligesom lejrskolerne foreløbig suspenderes. Områder som udskoling og skolernes pausetid går derimod fri. Billedet her er fra en demonstration forud for skoleudvalgsmødet for to uger siden. Foto: Martin Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune bider skolebesparelser over efter langt tilløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune bider skolebesparelser over efter langt tilløb

Køge - 25. juni 2019 kl. 16:33 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et længere og noget broget forløb fik sin foreløbige afslutning mandag, da først forligsparterne bag sidste års budgetaftale og siden skoleudvalget i Køge Kommune skulle behandle de fremlagte spareforslag på skoleområdet.

Det skriver DAGBLADET.

På møderne besluttede man i enighed at gennemføre mindre besparelser på inklusion og incitamentsstrukturen, ligesom lejrskolerne foreløbig suspenderes, uden dog endnu at blive afskaffet permanent. Dertil kommer blandt andet en forestående omorganisering kommunens specialskoletilbud, som vil medføre mulighed for at beholde flere elever i egne tilbud frem for at visitere dem til eventuelt dyrere tilbud uden for kommunen.

Men i omegnen af 10 millioner kroner mangler fortsat at blive fundet i det overordnede regnestykke, før forligsparterne har nået alle påkrævede besparelser for 2020 på tværs af udvalgene. Det totale sparekrav for alle udvalg er 60 millioner kroner i 2020.

Fra borgmester Marie Stærke (S) lyder det:

- Jeg havde da håbet, at vi kunne komme i mål før sommerferien, men det kunne ikke lade sig gøre, uden at vi politikere rev håret helt af hinanden, siger hun til DAGBLADET med henvisning til de mange knaster, der har været mellem forhandlingsparterne.

- Nu må vi afvente udfaldet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Vi ville være kede af at skulle spare mere end nødvendigt, men omvendt kan vi heller ikke lægge et budget ud fra, hvad vi tror, rammerne bliver. Derfor må vi vente og se, siger Køges borgmester videre.

Skoleudvalgsformand Mads Andersen har været en del i vælten i den senere tid. Eksempelvis fordi han på vegne af sit udvalg har modsat sig at benytte den lagkagemodel, der har fordelt besparelserne direkte efter udvalgenes udgiftsstørrelser. Det har han således fundet urimeligt på vegne af skoleområdet.

- Jeg tror, at alle kan se, at det har været et forfærdeligt forvirrende forløb, og at der har manglet noget struktur og noget ledelse. Men det har været et super spændende og godt arbejde med budgetanalyserne. Dem er der behov for. Men vi har åbenbart forskellige opfattelser af, hvad det egentlig var, vi aftalte for otte måneder siden (ved budgetforliget, red.). Dog har vi hele tiden hejst flaget i mit parti omkring netop dette, siger Mads Andersen og tilføjer, at hans største opgave har været at kæmpe for skoleområdet.

Alt efter hvad, hvor økonomiaftalen lander, og om den sender flere penge til skoleområdet, skal forligsparterne givetvis i arbejdstøjet igen efter sommerferien for at finde de resterende besparelser.

Læs en større artikel om sagen i tirsdagens DAGBLADET.