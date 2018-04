De kommunale medarbejdere demonstrerede i sidste uge på Køge Torv. I dag er der tilfredshed med, at der er indgået en overenskomst. Foto: Thomas Olsen

Kommunale medarbejdere: Vi er lettede

Køge - 30. april 2018 kl. 13:38

Tilfredshed og lettelse over at være kommet i mål. Sådan lyder reaktionerne fra de tillidsfolk fra fagbevægelsen i Køge Kommune, som DAGBLADET har talt med oven på, at der store bededag blev indgået overenskomstforlig på det kommunale område. Det skriver DAGBLADET Køge.

Efter den nye overenskomst kan alle offentligt ansatte medarbejdere se frem til, at lønstigning på 8,1 procent over tre år.

Også den betalte spisepause, som er blevet skrevet ind i overenskomsten også på det kommunale område, selv om de kommunale arbejdsgivere ikke havde planer om at fjerne den, vækker tilfredshed hos SFO-pædagogerne.

- Det er en kæmpe gevinst, som vi er rigtig glade for. Vi befinder os i en branche, hvor man ikke bare lige kan gå til pause. Vi har ikke en kantine. Man sætter sig ofte bare blandt børnene. Der er en kultur hos os for at holde pause, men alligevel ikke holde pause. Man er bare på, når man er blandt børn. Vi forlader jo heller ikke matriklen for lige at gøre noget andet, siger Martin Juul Andersen, der er pædagog i SFO'en på Sct. Nicolai Skole i Køge og fællestillidsmand for BUPL-medlemmerne på skolefritidsområdet i Køge Kommune.

Karsten Stegmann, der er fællestillidsmand for Socialpædagogerne i Køge, er også godt tilfreds med overenskomsten for de næste tre år.

- Det er en glad fællestillidsmand, og det er en flok lettede kolleger over, at forliget er kommet i hus. Det virker som en god og gennemtænkt aftale, og der er gode perspektiver i det her forlig for alle. Det havde været så omfangsrigt, hvis konflikten var kommet. Det ville have været hele Danmark, der var blevet lukket ned. Det ville ikke kun være daginstitutioner og skoler. Det var for eksempel også lufthavnstrafikken, så folk ikke kunne komme på ferie. Vi har godt kunnet mærke presset over en længere periode. Nu kan vi puste ud, og der er tre år til næste overenskomstforhandling, siger Karsten Stegmann, som understreger vigtigheden af, at fagbevægelsen stod sammen gennem lang tid i forhandlingerne.

Undervejs mens forhandlingerne har stået på, har også de akademiske medarbejdere på Køge Rådhus været på gaden for at demonstrere. Nu er der stor tilfredshed med det spørgsmål, der har fyldt mest for denne medarbejdergruppe, den betalte spisepause.

- For os som akademikere har det været lønnen, der har haft betydning, men også spisepausen, som inddirekte har betydning for vores løn. Nu er den skrevet ind i vores overenskomst, så man ikke bare kan tage den som et personalegode. Den repræsenterer en stor værdi. Når man som offentligt ansat DJØF'er lønmæssigt ligger 16 pct under de private arbejdsmarked, er den betalte spisepause en del af vores løn. Hvis vi skulle aflevere yderligere de 7 procent, den repræsenterer, ville det betyde en stor nedgang, siger Marietta Svarre, der er tillidsmandssuppleant for DJØF-medlemmerne i Køge Kommune.