Kommunal corona-hjælp til aftenskoler

Aftenskolerne må nemlig fortsat se langt efter de mange kursister, der normalt strømmer til yoga, trædrejning, engelsk, kor eller slægtsforskning. Alligevel har skolerne fortsat udgifter til både undervisere og leje af lokaler - og det sætter skolerne i en alvorlig klemme, eftersom de tilskud, de normalt modtager, normalt kun bliver udbetalt mod dokumentation for, at er kurserne rent faktisk er blevet afholdt.

Derfor har Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune besluttet, at aftenskolerne kan modtage tilskud for igangsatte og planlagte kurser, som enten bliver afholdt online uanset begrænsning eller helt har måtte aflyses på grund af corona-situationen.

- Aftenskolerne har en bred vifte af kurser, som en stor del af Køges borgere normalt har stor glæde af. Skolerne har som kulturinstitutioner brug for, at vi tænker i økonomiske løsninger for dem, så de også kan stå klar på den anden side af krisen med tilbud, som giver næring til både intellekt og fællesskabet blandt deltagerne, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork (DF).