Se billedserie Der var masser af skyd på mål og andre øvelser, da de unge håndboldtalenter skød sig ind på årets håndboldskole. Foto: Torben Thorsø

Kommende stjerner skød sig varme på håndboldskole

Køge - 06. august 2020

Skudarmen fejler ikke noget, selvom karrieren er indstillet for længst.

- Det skal gøres sådan her, lød det fra Søren Stryger, der naturstridigt kringlede kroppen til venstre på stregen og alligevel sendte bolden helt ned i hjørnet af målet, hvor den ramte den opstillede spand - BAM!

Den tidligere landsholdsstjerne på højre fløj var med, da Køge Håndbold lagde op til de sidste dage på årets håndboldskole, hvor også forsvarsklippen Lars Jørgensen, assisterende landstræner for kvinderne, gav gode råd til de unge håndboldsspirer.

I løbet af ugen har 63 tilmeldte drenge og piger øvet sig i alt, hvad man kan gøre med en bold på en håndbold bane - og vigtigst af alt; de har haft det sjovt imens.

Det fortalte klubbens Jonas Olsen, der så med fra sidelinjen, hvorfra han havde tråd i begivenhederne på banen.

- Det handler om at give dem nogle gode oplevelser i sommerferien. Hvis de får en god oplevelse med skolen her, så kommer begynderne igen, og de der allerede spiller bliver i klubben, sagde han og forklarede, hvordan skolen også rent fagligt kan give både helt nye og øvede et stort udbytte:

- For de helt små handler det om at udvikle dem som spillere og samtidig handler det om at udvikle trænerne her i klubben. På den måde bliver bolden givet videre fra de erfarne kræfter og til nye trænere.

I den forbindelse udtrykte han også stor glæde over, at de to landsholdslegender havde lyst til dukke op til træningen:

- Det er godt for de unge at opleve to rollemodeller og det er fantastisk at de har lyst til at dukke op i en klub som vores.

Både Søren Stryger og Lars Jørgensen er i forvejen tilknyttet klubben og er jævnligt en del af træningen for de lokale unge.

De så frem til at blive trænet af de erfarne kræfter og måske lære nogle af de skud og finter, der bliver brugt på landsholdet.

Det var altså blandt andre Lars Jørgensen, der stod klar til at lære de teknikker klar.

Han glæder sig over at være en del af håndboldskolen:

- Dels synes jeg, at det er enormt hyggeligt at komme her og som træner er det dejligt at kunne opleve og pege på håndboldens gode værdier i forhold til fællesskab og betydningen af at være et hold.

Han fortalte videre, hvordan arrangementer som håndboldskolen forhåbentlig også kan være med til at knække kurven, så klubberne får flere medlemmer end i øjeblikket:

- Man kan jo se, at det her fungerer og at børnene har det pissefedt på banen og med hinanden. Det er dejligt at opleve, hvilken betydning en lille bold kan have i disse computertider.

Det handler dog ikke kun om at hygge sig men også om disciplin, hvis man skal drive det til noget, understregede han for de forsamlede spillere, da han lagde op til dagens træning. Det skete med et skarpt pift, der fik deres opmærksomhed:

- Da jeg trænede på landsholdet, gik vi ikke og kløede os i røven - så blev der trænet igennem. Hvis i også gør det, så er jeg sikker på, at der ligger en plads på landsholdet og venter på jer.

Håndboldskolen bliver afviklet i samspil med Dansk Håndbold Forbund.