Kom ud før skibet eksploderer

Det er et samarbejde med historisk pondus, når Køge Museum og Riddlehouse Escape Room i dag åbner et såkaldt »Escape Room« i det gamle Daldorphs Hus, midt i Køge Museums idylliske gårdhave.

- Det har været vigtigt for os at holde det historiske element i for øje, da vi udviklede Escape Room'et. Vi hviler på et fundament af historie, og det må vi aldrig glemme, forklarer Event Manager på Køge Museum, Kristoffer Rosner Jensen, om udviklingen af